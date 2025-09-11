Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Минтранс России сообщил, что 11 сентября в 09:00 аэропорт Краснодара возобновил работу. Эту информацию подтвердили в Росавиации.

Первый рейс воздушная гавань примет 17 сентября. В столицу Кубани из Москвы отправится самолет авиакомпании «Аэрофлот». При этом на сайте перевозчика информации о рейсе пока нет.

Как и в случае с Геленджиком, полеты гражданских воздушных судов будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00.

В Минтрансе отметили, что в полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года там отремонтировали дополнительную рулежную дорожку, привокзальную площадь, фасады терминалов, парковочную зону. 

«Открытие аэропорта Краснодара не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей», — считают в ведомстве.

Напомним, в мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го — Геленджика.

5 сентября в Минтрансе заявили, что после Геленджика могут открыться и другие воздушные гавани.

Аэропорт Краснодара был закрыт с 24 февраля 2022 года. Разговоры о его открытии появлялись регулярно. 

  • © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru
    © Скриншот с сайта www.aeroflot.ru

Как писали Юга.ру, новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове.

