Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара
Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара
Минтранс России сообщил, что 11 сентября в 09:00 аэропорт Краснодара возобновил работу. Эту информацию подтвердили в Росавиации.
Первый рейс воздушная гавань примет 17 сентября. В столицу Кубани из Москвы отправится самолет авиакомпании «Аэрофлот». При этом на сайте перевозчика информации о рейсе пока нет.
Как и в случае с Геленджиком, полеты гражданских воздушных судов будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00.
В Минтрансе отметили, что в полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года там отремонтировали дополнительную рулежную дорожку, привокзальную площадь, фасады терминалов, парковочную зону.
«Открытие аэропорта Краснодара не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей», — считают в ведомстве.
Напомним, в мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го — Геленджика.
5 сентября в Минтрансе заявили, что после Геленджика могут открыться и другие воздушные гавани.
Аэропорт Краснодара был закрыт с 24 февраля 2022 года. Разговоры о его открытии появлялись регулярно.
Как писали Юга.ру, новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове.