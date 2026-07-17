С 1 сентября в школах России появится обязательный курс по начальной военной подготовке

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Минпросвещения планирует выделить «Начальную военную подготовку» в отдельный курс. Его будут изучать ученики 8-х и 10-х классов

17 июля ТАСС сообщило, что Минпросвещения планирует разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Проект инициативы опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьники будут изучать:

  • правила безопасности дома;
  • действия при пожарах и коммунальных авариях, а также порядок вызова экстренных служб;
  • правила дорожной безопасности;
  • правила поведения на массовых мероприятиях;
  • и другие темы.

Отдельный раздел программы будет посвящен цифровой безопасности.

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На курсе «Начальная военная подготовка» ученики будут изучать основы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной защиты и другие темы.

По данным Минпросвещения, программа должна сформировать у школьников понимание основ защиты государства и готовности к военной службе. В рамках курса они также ознакомятся с общевоинскими уставами, базовыми строевыми приемами и основами воинской дисциплины.

Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения коснутся учебной программы для учащихся 8-х и 10-х классов.

Как писали Юга.ру, с 1 сентября российским школьникам на курсе «Моя семья» будут рассказывать о традиционных ценностях, любви к семье и Родине и другом.

Дети Министерство образования и науки России Министерство просвещения России Образование Школа Школьники

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