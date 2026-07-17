С 1 сентября в школах России появится обязательный курс по начальной военной подготовке
Минпросвещения планирует выделить «Начальную военную подготовку» в отдельный курс. Его будут изучать ученики 8-х и 10-х классов
17 июля ТАСС сообщило, что Минпросвещения планирует разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Проект инициативы опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
На курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьники будут изучать:
- правила безопасности дома;
- действия при пожарах и коммунальных авариях, а также порядок вызова экстренных служб;
- правила дорожной безопасности;
- правила поведения на массовых мероприятиях;
- и другие темы.
Отдельный раздел программы будет посвящен цифровой безопасности.
Домострой с телегонией под песни «Любэ»:
На курсе «Начальная военная подготовка» ученики будут изучать основы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной защиты и другие темы.
По данным Минпросвещения, программа должна сформировать у школьников понимание основ защиты государства и готовности к военной службе. В рамках курса они также ознакомятся с общевоинскими уставами, базовыми строевыми приемами и основами воинской дисциплины.
Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения коснутся учебной программы для учащихся 8-х и 10-х классов.
Как писали Юга.ру, с 1 сентября российским школьникам на курсе «Моя семья» будут рассказывать о традиционных ценностях, любви к семье и Родине и другом.