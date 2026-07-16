Южные регионы возглавили антирейтинг доступности бензина. Где ситуация хуже всего?

Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

Юг России оказался в эпицентре топливного кризиса

15 июля «Известия» сообщили, что южные регионы России продолжают испытывать наиболее острую нехватку топлива. По данным сайта-локатора АЗС Russiabase и сервисов топливных карт, которыми располагает издание, сложная обстановка сохраняется в Крыму и Ростовской области.

Критическую ситуацию с топливом также фиксируют в Центральной России и Поволжье. Дефицит бензина и дизеля ощущается в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях. Там очереди на заправках и отсутствие отдельных марок топлива остаются привычной картиной.

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В то же время эксперты отмечают и положительную динамику: в 13 регионах страны ситуация с доступностью бензина на АЗС заметно улучшилась. Среди них — Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская и Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Там очереди стали короче, а запасы горючего стабильнее.

Напомним, 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что продажа бензина и дизеля для населения полностью приостановлена — их отпускают только государственным и экстренным службам.

10 июля в Ростовской области ограничили объем отпуска топлива на автозаправочных станциях.

Как писали Юга.ру, 10 июля российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами по НПЗ.

Автомобили Крым Нефть Ростовская область СВО Топливо

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