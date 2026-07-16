Южные регионы возглавили антирейтинг доступности бензина. Где ситуация хуже всего?

15 июля «Известия» сообщили, что южные регионы России продолжают испытывать наиболее острую нехватку топлива. По данным сайта-локатора АЗС Russiabase и сервисов топливных карт, которыми располагает издание, сложная обстановка сохраняется в Крыму и Ростовской области.

Критическую ситуацию с топливом также фиксируют в Центральной России и Поволжье. Дефицит бензина и дизеля ощущается в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях. Там очереди на заправках и отсутствие отдельных марок топлива остаются привычной картиной.