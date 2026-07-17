Химия, выбор или судьба? Краснодарцев приглашают обсудить любовь
В Краснодаре пройдет дискуссионный клуб, посвященный любви (16+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 21 июля встречу дискуссионного клуба «Разговоры о». Под руководством Лены Тиминовой участники обсудят любовь.
Программа:
- Любовь — это химия, выбор или судьба?
- Любовь как чувство vs любовь как действие (в чем разница?)
- Можно ли ее измерить, объяснить или она всегда остается тайной?
- Можно ли полюбить по команде или это всегда стихия?
- Почему мы ценим недоступное и страдаем от близкого?
- Почему мы влюбляемся не в тех?
- Любовь к себе — эгоизм или необходимость?
- Что разрушает любовь быстрее — ложь, скука или быт?
- Бывает ли любовь без боли?
- Любовь спасает мир или создает самые большие иллюзии?
Любовь как наваждение:
Любовь — одно из самых сложных и многогранных понятий. Она не поддается однозначному определению, потому что каждый человек переживает ее по-своему.
Это сложный комплекс чувств, состояний и действий, направленных на другого человека, идею или предмет, который воспринимается как безусловно ценный. В разных культурах, науках и религиях любовь понимают по-разному, но всегда как некую высшую силу или ценность. В психологии любовь рассматривают не столько как чувство, сколько как осознанный процесс, навык и искусство.
Встреча состоится 21 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.
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