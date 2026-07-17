Химия, выбор или судьба? Краснодарцев приглашают обсудить любовь

Краснодарский край

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  • © Фото artursafronovvvv, ru.freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, ru.freepik.com

В Краснодаре пройдет дискуссионный клуб, посвященный любви (16+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 21 июля встречу дискуссионного клуба «Разговоры о». Под руководством Лены Тиминовой участники обсудят любовь.

Программа:

  • Любовь — это химия, выбор или судьба?
  • Любовь как чувство vs любовь как действие (в чем разница?)
  • Можно ли ее измерить, объяснить или она всегда остается тайной?
  • Можно ли полюбить по команде или это всегда стихия?
  • Почему мы ценим недоступное и страдаем от близкого?
  • Почему мы влюбляемся не в тех?
  • Любовь к себе — эгоизм или необходимость?
  • Что разрушает любовь быстрее — ложь, скука или быт?
  • Бывает ли любовь без боли?
  • Любовь спасает мир или создает самые большие иллюзии?

Любовь как наваждение:

Любовь — одно из самых сложных и многогранных понятий. Она не поддается однозначному определению, потому что каждый человек переживает ее по-своему.

Это сложный комплекс чувств, состояний и действий, направленных на другого человека, идею или предмет, который воспринимается как безусловно ценный. В разных культурах, науках и религиях любовь понимают по-разному, но всегда как некую высшую силу или ценность. В психологии любовь рассматривают не столько как чувство, сколько как осознанный процесс, навык и искусство.

Встреча состоится 21 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, театр кабуки из Москвы 17 и 18 июля покажет спектакли в Японском саду Краснодара.

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Химия, выбор или судьба? Краснодарцев приглашают обсудить любовь
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