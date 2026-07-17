Химия, выбор или судьба? Краснодарцев приглашают обсудить любовь

Любовь — одно из самых сложных и многогранных понятий. Она не поддается однозначному определению, потому что каждый человек переживает ее по-своему.

Это сложный комплекс чувств, состояний и действий, направленных на другого человека, идею или предмет, который воспринимается как безусловно ценный. В разных культурах, науках и религиях любовь понимают по-разному, но всегда как некую высшую силу или ценность. В психологии любовь рассматривают не столько как чувство, сколько как осознанный процесс, навык и искусство.

Встреча состоится 21 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.