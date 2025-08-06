ФСБ раскритиковала мессенджер Max из-за риска утечек персональных данных

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  • Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

ФСБ составила список замечаний и требований, из-за которых пока не может подключить мессенджер Mах к ЕСИА

6 августа журналисты Фарида Рустамова и Мария Коломыченко со ссылкой на собственные источники сообщили, что ФСБ отказало мессенджеру Мах в подключении к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ведомство представило обширный список замечаний и требований к новому приложению.

Основные претензии связаны с возможными утечками персональных данных пользователей Max. По словам одного из собеседников, мессенджеру нужно заключить договор с лицензиатами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ для проведения аудита.

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Кроме того, Мах также необходимо внедрить средства криптографической защиты информации определенного класса, сертифицированные ФСБ.

Разработкой и запуском мессенджера Max занимается российский IT-холдинг VK. Источник, близкий к компании, заявил, что большую часть претензий удастся закрыть.

Согласно данным портала по поиску уязвимостей в ПО Bug Bounty, только за последний месяц в Mах нашли несколько критических дефектов. 1 июля мессенджер подключился к публичной программе VK по поиску багов. За это время компания выплатила 223 тыс. 410 рублей по двум отчетам IT-специалистов.

Как писали Юга.ру, госмессенджером Max власти собираются заменить WhatsApp*. Главное в стратегии привлечения пользователей — интеграция с «Госуслугами». Также через мессенджер можно будет пользоваться электронным банкингом, Системой быстрых платежей и цифровой подписью.

С 1 сентября приложение Max станет обязательным для предустановки на все смартфоны, продаваемые на территории России.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

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