ФСБ раскритиковала мессенджер Max из-за риска утечек персональных данных

ФСБ составила список замечаний и требований, из-за которых пока не может подключить мессенджер Mах к ЕСИА

6 августа журналисты Фарида Рустамова и Мария Коломыченко со ссылкой на собственные источники сообщили, что ФСБ отказало мессенджеру Мах в подключении к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ведомство представило обширный список замечаний и требований к новому приложению. Основные претензии связаны с возможными утечками персональных данных пользователей Max. По словам одного из собеседников, мессенджеру нужно заключить договор с лицензиатами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ для проведения аудита.

Кроме того, Мах также необходимо внедрить средства криптографической защиты информации определенного класса, сертифицированные ФСБ. Разработкой и запуском мессенджера Max занимается российский IT-холдинг VK. Источник, близкий к компании, заявил, что большую часть претензий удастся закрыть. Согласно данным портала по поиску уязвимостей в ПО Bug Bounty, только за последний месяц в Mах нашли несколько критических дефектов. 1 июля мессенджер подключился к публичной программе VK по поиску багов. За это время компания выплатила 223 тыс. 410 рублей по двум отчетам IT-специалистов.