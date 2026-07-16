Бензиновый дайджест в Краснодаре: где и чем можно заправиться 16 июля?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Краснодара опубликовали данные о доступности топлива на АЗС

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 16 июля в Краснодаре работают 69 АЗС. В городе временно не отпускают топливо 34 заправки, а еще 11 станций закрыты на ремонт.

Наличие топлива на работающих АЗС:

  • АИ-92 — есть на 51 станции;
  • АИ-95 — доступен на 41 АЗС;
  • АИ-100 — можно найти на 12 заправках;
  • Дизельное топливо (ДТ) — в наличии на 61 АЗС.

Где заправиться в Сочи 16 июля:

Адреса работающих заправок по сетям:

  • «Роснефть»: Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Ставропольская, Коммунаров.
  • «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин (направление от хутора Ленина в город и около хутора Ленина), Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе.
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
  • Teboil: Российская.
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная.
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • «Ирбис»: Степана Разина.
  • PNB: Монтажников, Шевченко.
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.
  • «ЮНК»: Российская.
  • Petrol: 70-летия Октября.

Как писали Юга.ру, губернатор Кубани снова попросил Правительство РФ увеличить поставки топлива в регион.

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