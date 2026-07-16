Бензиновый дайджест в Краснодаре: где и чем можно заправиться 16 июля?

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 16 июля в Краснодаре работают 69 АЗС. В городе временно не отпускают топливо 34 заправки, а еще 11 станций закрыты на ремонт.

Наличие топлива на работающих АЗС: