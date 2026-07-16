Бензиновый дайджест в Краснодаре: где и чем можно заправиться 16 июля?
Власти Краснодара опубликовали данные о доступности топлива на АЗС
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 16 июля в Краснодаре работают 69 АЗС. В городе временно не отпускают топливо 34 заправки, а еще 11 станций закрыты на ремонт.
Наличие топлива на работающих АЗС:
- АИ-92 — есть на 51 станции;
- АИ-95 — доступен на 41 АЗС;
- АИ-100 — можно найти на 12 заправках;
- Дизельное топливо (ДТ) — в наличии на 61 АЗС.
Где заправиться в Сочи 16 июля:
Адреса работающих заправок по сетям:
- «Роснефть»: Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Ставропольская, Коммунаров.
- «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин (направление от хутора Ленина в город и около хутора Ленина), Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
- «Татнефть»: Ростовское шоссе.
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
- Teboil: Российская.
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная.
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
- «Ирбис»: Степана Разина.
- PNB: Монтажников, Шевченко.
- «ОПТИ»: Красных Партизан.
- «ЮНК»: Российская.
- Petrol: 70-летия Октября.
Как писали Юга.ру, губернатор Кубани снова попросил Правительство РФ увеличить поставки топлива в регион.
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