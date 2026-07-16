Где заправиться в Сочи 16 июля: 50 АЗС открыты, на 30 действуют лимиты

В Сочи большинство АЗС отпускают не больше 30 литров топлива на машину

16 июля пресс-служба администрации Сочи сообщила , что в городе работают 50 автозаправочных станций. При этом на 30 из них собственники ввели ограничения: топливо отпускают исключительно в баки автомобилей, а лимит на одну машину составляет не больше 30 литров.

На двух заправках сети «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам. Еще на двух АЗС сети «Лукойл» аналогичное правило действует на бензин, а ДТ там можно приобрести без карты.

Три автозаправочные станции города временно приостановили продажу топлива, еще пять закрыты на ремонт. Власти призывают водителей не закупать горючее впрок.