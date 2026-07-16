В Таганроге активисты начали очищать побережье от мазута, хотя власти не подтверждали загрязнение

Жители Таганрога вышли на очистку береговой линии от мазутных пятен. Накануне глава города утверждала, что загрязнения нет

Предыстория: в ночь на 10 июля БПЛА атаковали таганрогский морской порт, пострадало несколько административных зданий. 11 июля спутники обнаружили в Таганрогском заливе трехкилометровое нефтяное пятно, а 13 июля жители опубликовали кадры загрязнений на пляжах.

12 июля активисты сообщества «Богудония» (названного в честь исторического рыбацкого района Таганрога) сообщили , что вышли на уборку мазута на побережье и обратились к местным властям за поддержкой. «Реальный масштаб проблемы оценить трудно. Пока просто просим горожан воздержаться от купания. Экологический ущерб определенно имеется. Выбросы начинаются примерно со створа переулка Некрасовского. Присутствует нефтяной запах на всем этом участке и очаги с явными крупными сгустками мазута. Самое неприятное и требующее подключения экспертов — возможное загрязнение песка пленкой нефтепродуктов. Почти по всей протяженности среза воды песок липкий и несмачиваемый, будто в масле», — написали общественники.

15 июля глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что к ликвидации последствий разлива на побережье подключились специалисты отдела охраны окружающей среды администрации города, представители ООО «Курганнефтепродукт», студенты ЮФУ, казаки и волонтеры АНО «Первый взгляд».



Ранее Камбулова уверяла, что «по итогам осмотра обширных следов нефтепродуктов не выявлено», а ситуация «под контролем».

Вечером 15 июля активисты «Богудонии» рассказали, что на побережье собрали 250 мешков с мазутом — минимум 7 тонн загрязненного песка. В уборке участвовали 82 человека, задействовали шесть единиц спецтехники. Специалисты Росприроднадзора собрали пробы воды, грунта и воздуха. По оценкам общественников, на пляжах ликвидировали 90–95% выброса.