Губернатор Кубани снова попросил Правительство РФ увеличить поставки топлива в регион

Губернатор отметил, что аграриям не хватает топлива для уборки урожая и других работ. Поэтому он попросил увеличить поставки бензина и дизеля в регион.

При этом он отметил, что ситуация с топливом постепенно стабилизируется: 80% АЗС ежедневно получают бензин. Однако перебои сохраняются в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском и Крымском районах.

Ранее, в июне, Вениамин Кондратьев уже обращался к правительству с просьбой предоставить Краснодарскому краю приоритет в поставках топлива. Тогда власти сообщали о сложной ситуации на АЗС в курортных городах и вдоль федеральных трасс и также просили увеличить объем поставок бензина.