Губернатор Кубани снова попросил Правительство РФ увеличить поставки топлива в регион
Губернатор Кубани заявил о необходимости увеличить квоты на поставку топлива для сельхозпроизводителей
15 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в Правительство России с просьбой увеличить ежемесячную квоту поставок топлива для аграриев региона.
Губернатор отметил, что аграриям не хватает топлива для уборки урожая и других работ. Поэтому он попросил увеличить поставки бензина и дизеля в регион.
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При этом он отметил, что ситуация с топливом постепенно стабилизируется: 80% АЗС ежедневно получают бензин. Однако перебои сохраняются в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском и Крымском районах.
Ранее, в июне, Вениамин Кондратьев уже обращался к правительству с просьбой предоставить Краснодарскому краю приоритет в поставках топлива. Тогда власти сообщали о сложной ситуации на АЗС в курортных городах и вдоль федеральных трасс и также просили увеличить объем поставок бензина.
Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что полиция будет отменять штрафы за нарушения правил стоянки в очередях на АЗС.
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