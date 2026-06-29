Власти Краснодарского края попросили у Правительства приоритет в поставках топлива в регион

29 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что принял участие в совещании вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на топливном рынке. По его словам, вопрос бесперебойного обеспечения регионов бензином находится на особом контроле Правительства РФ, и Краснодарский край стал одной из ключевых тем обсуждения.

Как отметил глава региона, в разгар летнего сезона спрос на топливо увеличился в 1,5–2 раза по сравнению с обычными периодами. Наибольшая нагрузка приходится на АЗС в курортных городах и населенных пунктах вдоль федеральных трасс. В связи с этим многие заправки испытывают трудности с логистикой и своевременной доставкой горючего.