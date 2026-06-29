Власти Краснодарского края попросили у Правительства приоритет в поставках топлива в регион
Региональные власти пытаются стабилизировать ситуацию с топливом в Краснодарском крае
29 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что принял участие в совещании вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на топливном рынке. По его словам, вопрос бесперебойного обеспечения регионов бензином находится на особом контроле Правительства РФ, и Краснодарский край стал одной из ключевых тем обсуждения.
Как отметил глава региона, в разгар летнего сезона спрос на топливо увеличился в 1,5–2 раза по сравнению с обычными периодами. Наибольшая нагрузка приходится на АЗС в курортных городах и населенных пунктах вдоль федеральных трасс. В связи с этим многие заправки испытывают трудности с логистикой и своевременной доставкой горючего.
Как работают заправки в городах Краснодарского края 29 июня:
«Работаем с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива. Разделяю волнение жителей. Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», — заявил Кондратьев.
Он добавил, что обратился к Правительству с просьбой оказать поддержку в части обеспечения приоритетных поставок нефтепродуктов в регион.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки. 28 июня власти Краснодара впервые прокомментировали ситуацию с топливом на АЗС.
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