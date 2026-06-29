Власти Краснодарского края попросили у Правительства приоритет в поставках топлива в регион

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Региональные власти пытаются стабилизировать ситуацию с топливом в Краснодарском крае

29 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что принял участие в совещании вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на топливном рынке. По его словам, вопрос бесперебойного обеспечения регионов бензином находится на особом контроле Правительства РФ, и Краснодарский край стал одной из ключевых тем обсуждения.

Как отметил глава региона, в разгар летнего сезона спрос на топливо увеличился в 1,5–2 раза по сравнению с обычными периодами. Наибольшая нагрузка приходится на АЗС в курортных городах и населенных пунктах вдоль федеральных трасс. В связи с этим многие заправки испытывают трудности с логистикой и своевременной доставкой горючего.

Как работают заправки в городах Краснодарского края 29 июня:

«Работаем с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива. Разделяю волнение жителей. Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», — заявил Кондратьев.

Он добавил, что обратился к Правительству с просьбой оказать поддержку в части обеспечения приоритетных поставок нефтепродуктов в регион.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки. 28 июня власти Краснодара впервые прокомментировали ситуацию с топливом на АЗС.

Автомобили Вениамин Кондратьев Курорты и туризм Нефть Топливо

Все материалы по теме:

Новости

В России резко вырос спрос на канистры для бензина, а цены поднялись на 77% — СМИ
Автоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нехватки топлива — СМИ
Власти Краснодарского края попросили у Правительства приоритет в поставках топлива в регион
Штормовое предупреждение на Кубани: в регионе прогнозируют ливни с градом и шквалистый ветер
Как работают заправки в городах Краснодарского края 29 июня. Собрали актуальную информацию
В Краснодаре и пригороде больше месяца будут отлавливать бездомных собак. Где и когда?

Лента новостей

ИИ-экскурсия по Краснодару
Сегодня, 14:15
ИИ-экскурсия по Краснодару
5 неочевидных достопримечательностей, которые можно обойти за один день
Как работают заправки в городах Краснодарского края
Сегодня, 14:37
Как работают заправки в городах Краснодарского края
Собрали актуальную информацию
Лотосы в Краснодаре
25 июня, 10:40
Лотосы в Краснодаре
Нашли четыре озера с краснокнижными растениями

Реклама на сайте