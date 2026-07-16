Комедия катастрофических масштабов. Вышел трейлер «Диггера» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом

В сети появился первый трейлер новой ленты двукратного оскаровского лауреата Алехандро Гонсалеса Иньярриту (18+)

Компания нефтяного магната Диггера Роквелла спровоцировала экологическую катастрофу, которая грозит перерасти в ядерный конфликт. Глава корпорации отправляется в экспедицию, чтобы спасти человечество.

Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер черной комедии-катастрофы «Диггер». Режиссером выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту. Это первая англоязычная картина для постановщика после «Выжившего».

Главную роль исполнил заметно преобразившийся Том Круз. В трейлере у него пивной живот, редеющие седые волосы и харизматичный зачес.

«Диггер» стал первым совместным проектом Иньярриту и Круза. По словам постановщика, работа над лентой заняла у него десять лет.

Актерский состав фильма дополнили Риз Ахмед, Сандра Хюллер, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс, Софи Уайлд и Эмма Д’Арси. Премьера состоится 2 октября.