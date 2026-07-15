В Краснодаре пройдет лекция о создателе «Эйфории» Сэме Левинсоне

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к первому сезону сериала «Эйфории» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinematube»
    Кадр из трейлера к первому сезону сериала «Эйфории» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinematube»

Кинокритик расскажет о Сэме Левинсоне — режиссере сериала «Эйфория» и особенностях его авторского стиля (16+)

Студия современного искусства «Любовь и голуби» анонсировала на 17 июля лекцию «Сэм Левинсон: эмоциональный реализм, боль и эйфория». Кинокритик Аркадий Григорян расскажет о творческом пути американского кинорежиссера и сценариста.

Спикер разберет приемы, которые использует Левинсон: визуальный стиль, работу с актерами и смелый подход к сложным темам.

С опорой на науку, но без заумностей:

Сэм Левинсон — один из самых противоречивых и обсуждаемых режиссеров современного телевидения. Он выпустил культовый сериал «Эйфория» и скандальный «Кумир».

Вместе с оператором Марселем Ревом режиссер создал фирменную эстетику: неоновая цветовая гамма, изобретательные ракурсы, детализированные крупные планы и монтажные приемы, которые переносят зрителя внутрь головы персонажа. Левинсона одновременно хвалят за визуальный стиль и критикуют за откровенность и эстетизацию насилия.

Лекция состоится 17 июля в студии современного искусства «Любовь и голуби». Подробности можно уточнить у организаторов.

Студия современного искусства «Любовь и голуби» — креативное пространство, в котором проходят курсы и артворкинги по современным направлениям, кинолекции, выставки. Все мероприятия направлены на развитие культурного кода города.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 июля посмотрят и обсудят фильм «Великий Гэтсби» по роману американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

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В Краснодаре пройдет лекция о создателе «Эйфории» Сэме Левинсоне
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