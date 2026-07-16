Свадьба в музее: в Краснодаре появится новое место для выездных церемоний

В Краснодаре свадебные церемонии будут проводить в исторических интерьерах музея им. Фелицына. Узнали подробности

В Минкульте подчеркнули, что музеи сегодня перестают быть исключительно хранилищами прошлого. Они превращаются в пространства для создания новых семейных традиций.

14 июля министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина сообщила , что в кубанской столице появится новое место для выездных свадебных церемоний — музей-заповедник имени Фелицына.

В музее имени Фелицына порталу Юга.ру уточнили, что выездная регистрация брака в исторических интерьерах — это символическое и своего рода театрализованное мероприятие. Предварительно пары должны зафиксировать отношения в ЗАГСе, а потом уже обменяться кольцами под сводами хранилища. Регистрацию проводит сотрудник музея.

Выездная регистрация брака — платная услуга. Стоимость пока уточняется. Сотрудники музея помогут организовать церемонию, все детали — от музыкального сопровождения до оформления — обсуждаются индивидуально.