Свадьба в музее: в Краснодаре появится новое место для выездных церемоний
В Краснодаре свадебные церемонии будут проводить в исторических интерьерах музея им. Фелицына. Узнали подробности
14 июля министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина сообщила, что в кубанской столице появится новое место для выездных свадебных церемоний — музей-заповедник имени Фелицына.
В Минкульте подчеркнули, что музеи сегодня перестают быть исключительно хранилищами прошлого. Они превращаются в пространства для создания новых семейных традиций.
В музее имени Фелицына порталу Юга.ру уточнили, что выездная регистрация брака в исторических интерьерах — это символическое и своего рода театрализованное мероприятие. Предварительно пары должны зафиксировать отношения в ЗАГСе, а потом уже обменяться кольцами под сводами хранилища. Регистрацию проводит сотрудник музея.
Выездная регистрация брака — платная услуга. Стоимость пока уточняется. Сотрудники музея помогут организовать церемонию, все детали — от музыкального сопровождения до оформления — обсуждаются индивидуально.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрировали историческое здание ЗАГСа 1917 года постройки.