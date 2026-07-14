В Краснодаре увеличилось число работающих АЗС: актуальные данные на 14 июля
На утро 14 июля в Краснодаре открыты 70 автозаправочных станций
14 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что во вторник в городе работают 70 АЗС. Это на шесть больше, чем днем ранее.
33 заправки временно не отпускают горючее, еще 11 объектов по-прежнему закрыты на ремонт.
Читайте также:
Бензин АИ-92 доступен на 42 автозаправках города, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на восьми. Дизельное топливо имеется на 64 АЗС.
Заправить автомобиль можно на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер-К». Работающие объекты расположены на улицах Селезнева, Московской, Старокубанской, Российской, Дзержинского, Уральской, Новороссийской, Бабушкина, Калинина, Коммунаров, Ставропольской, Красных Партизан, Кубанской Набережной, Ростовском и Ейском шоссе.
На части станций топливо отпускают исключительно в баки транспортных средств. Автомобилистам рекомендуют следить за обновлениями, так как ситуация с поставками горючего и работой объектов может меняться.
Как писали Юга.ру, 10 июля российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами по НПЗ.
Все материалы по теме: