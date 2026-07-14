В Краснодаре увеличилось число работающих АЗС: актуальные данные на 14 июля

На утро 14 июля в Краснодаре открыты 70 автозаправочных станций

14 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что во вторник в городе работают 70 АЗС. Это на шесть больше, чем днем ранее.

33 заправки временно не отпускают горючее, еще 11 объектов по-прежнему закрыты на ремонт.