Притча о человеческом одиночестве. В Краснодаре состоится премьера трагикомедии «Оркестр»
Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам пьесы Жана Ануя (16+)
Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 18 и 19 июля премьерные показы спектакля «Оркестр». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 39.
Режиссерка постановки Валентина Вамбольт определила ее как спектакль-концерт. В основе лежит одноименная пьеса французского драматурга Жана Ануя.
Действие происходит в послевоенной Франции, в маленьком курортном городке. На эстраде кафе играет оркестр — он состоит в основном из музыканток и одного пианиста. Между номерами, пока зал не видит, героини обсуждают любовников и рецепты, а также вяжут свитеры.
В центре интриги оказывается пианист Леон. Одна музыкантша тайно в него влюблена, другая с ним изменяет, а третья пока видит в нем только объект для флирта.
Показы пройдут 18 и 19 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.
Жан Ануй — французский драматург и сценарист, один из самых заметных деятелей европейского театра XX века. Его произведения сочетают трагизм с иронией, обнажают конфликт между идеалами личности и жестокостью реальности. Он написал пьесы «Антигона», «Беккет, или Честь Божья», «Жаворонок», «Дикарка», «Бал воров», «Вальс тореадоров».
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