Притча о человеческом одиночестве. В Краснодаре состоится премьера трагикомедии «Оркестр»

Режиссерка постановки Валентина Вамбольт определила ее как спектакль-концерт. В основе лежит одноименная пьеса французского драматурга Жана Ануя.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 18 и 19 июля премьерные показы спектакля «Оркестр». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 39.

Действие происходит в послевоенной Франции, в маленьком курортном городке. На эстраде кафе играет оркестр — он состоит в основном из музыканток и одного пианиста. Между номерами, пока зал не видит, героини обсуждают любовников и рецепты, а также вяжут свитеры.

В центре интриги оказывается пианист Леон. Одна музыкантша тайно в него влюблена, другая с ним изменяет, а третья пока видит в нем только объект для флирта.

Показы пройдут 18 и 19 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Жан Ануй — французский драматург и сценарист, один из самых заметных деятелей европейского театра XX века. Его произведения сочетают трагизм с иронией, обнажают конфликт между идеалами личности и жестокостью реальности. Он написал пьесы «Антигона», «Беккет, или Честь Божья», «Жаворонок», «Дикарка», «Бал воров», «Вальс тореадоров».

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» ищет художников для проведения выставок в фойе.