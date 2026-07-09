В Дагестане реки вышли из берегов, разрушены дамба и газопровод, 30 тыс. человек остались без света
В Дагестане из-за ливней снова произошли паводки. Собрали главное
6 июля МЧС Дагестана сообщило о непогоде, надвигающейся на регион. Жителей предупредили о прогнозируемых ливнях и сильном ветре.
8 июля МЧС республики сообщило, что уровень воды в реке Сулак превысил опасную отметку. В зоне риска оказались жители Кизилюртовского района. Спасатели эвакуировали 106 человек — их разместили у родственников.
Администрация Кизилюрта сообщила, что причиной паводка стал увеличенный сброс воды на Чиркейской ГЭС. Власти заявили, что «ситуация под контролем», и попросили жителей не паниковать. При этом были подготовлены три пункта временного размещения, 15 автобусов для эвакуации и запас продовольствия.
Также МЧС региона сообщило о нарушении электроснабжения в республике — без света остались 48 населенных пунктов, или 6512 домов, в которых проживают около 30 тыс. человек. Кроме того, было нарушено транспортное сообщение — отрезанными оказались 56 населенных пунктов.
8 июля власти Гергебильского района сообщили, что в реке Койсу значительно поднялся уровень воды. Из-за ливня произошел обвал на дороге регионального значения Мамраш — Ташкапур — Араканский мост — движение перекрыли.
Помимо этого, был разрушен газопровод, проходящий через село Маали. Газоснабжение остановили. Также в селе Кикуни затопило спортивную школу. Никто не пострадал.
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х:
9 июля в Гергебильском районе объявили режим ЧС. Об этом заявил глава округа Магомедали Тагиров.
В тот же день в Кайтагском районе произошло частичное разрушение дамбы. Из села Маджалис эвакуировали 13 жителей. Отметим, что в апреле 2026 года жители села просили власти изменить русло реки Уллучай и построить дамбу для защиты от возможного наводнения и затопления близлежащих домов. Однако глава района заявил о нехватке техники для строительства.
Также Министерство транспорта Дагестана сообщило о разрушении дорог в девяти районах региона. Транспортное сообщение прервано с 22 селами.
9 июля Роспотребнадзор республики рекомендовал жителям пить только кипяченую или бутилированную воду. Ведомство организовало проверку источников в Чародинском, Гергебильском, Лакском и Левашинском районах, чтобы исключить загрязнение и гарантировать безопасность воды.
Напомним, что весной 2026 года Дагестан уже сталкивался с непогодой. 28 марта в Дагестане под воду ушли целые села, погибли домашние животные. В ночь на 5 апреля регион снова оказался под воздействием стихи. В городах и селах затопило дома, в регионе начались перебои с водой и электричеством. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Всего пострадали более 6,2 тыс. жителей. Тогда в республике ввели ЧС федерального уровня.
В конце мая в Дагестан и другие регионы Северного Кавказа вновь пришла непогода. Там закрыли движение на четырех участках дорог, а 16 сел остались без транспортного сообщения.
Как писали Юга.ру, в апреле в Дагестане 43 тыс. жителей просили выплаты после наводнения. Власти отклонли половину заявок.