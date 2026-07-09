В Дагестане реки вышли из берегов, разрушены дамба и газопровод, 30 тыс. человек остались без света

6 июля МЧС Дагестана сообщило о непогоде, надвигающейся на регион. Жителей предупредили о прогнозируемых ливнях и сильном ветре.

8 июля МЧС республики сообщило, что уровень воды в реке Сулак превысил опасную отметку. В зоне риска оказались жители Кизилюртовского района. Спасатели эвакуировали 106 человек — их разместили у родственников.

Администрация Кизилюрта сообщила, что причиной паводка стал увеличенный сброс воды на Чиркейской ГЭС. Власти заявили, что «ситуация под контролем», и попросили жителей не паниковать. При этом были подготовлены три пункта временного размещения, 15 автобусов для эвакуации и запас продовольствия.

Также МЧС региона сообщило о нарушении электроснабжения в республике — без света остались 48 населенных пунктов, или 6512 домов, в которых проживают около 30 тыс. человек. Кроме того, было нарушено транспортное сообщение — отрезанными оказались 56 населенных пунктов.

8 июля власти Гергебильского района сообщили, что в реке Койсу значительно поднялся уровень воды. Из-за ливня произошел обвал на дороге регионального значения Мамраш — Ташкапур — Араканский мост — движение перекрыли.

Помимо этого, был разрушен газопровод, проходящий через село Маали. Газоснабжение остановили. Также в селе Кикуни затопило спортивную школу. Никто не пострадал.