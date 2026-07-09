В Ростовской области после атаки БПЛА снова повреждены два танкера
Ростовская область вновь подверглась атаке беспилотников. В результате в акватории Таганрогского залива загорелись два танкера
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 9 июля регион снова атаковали БПЛА. Всего в небе сбили 20 беспилотников над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуковом, а также в Азовском, Чертковском и Неклиновском районах.
По данным Слюсаря, в акватории Таганрогского залива дроны снова атаковали два танкера. Оба судна получили повреждения, после ударов на них начался пожар. На одном из танкеров возгорание полностью ликвидировали, на втором — тушение на момент публикации продолжается. Среди членов экипажей никто не пострадал. Людей с обоих судов экстренно эвакуировали.
Автобус Краснодар — Мелитополь загорелся из-за атаки БПЛА:
Глава региона отметил, что еще одно возгорание зафиксировали в Азовском районе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника в карьере вспыхнул камыш. Пожар начался вдали от жилых массивов, угрозы населенным пунктам нет. На месте происшествия работают противопожарные службы.
Напомним, что в ночь на 8 июля в Таганрогском заливе беспилотники повредили два танкера. Тогда два человека получили ранения.
Как писали Юга.ру, 9 июля в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие. Жителей эвакуируют.
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