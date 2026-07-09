В Ростовской области после атаки БПЛА снова повреждены два танкера

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 9 июля регион снова атаковали БПЛА. Всего в небе сбили 20 беспилотников над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуковом, а также в Азовском, Чертковском и Неклиновском районах.

По данным Слюсаря, в акватории Таганрогского залива дроны снова атаковали два танкера. Оба судна получили повреждения, после ударов на них начался пожар. На одном из танкеров возгорание полностью ликвидировали, на втором — тушение на момент публикации продолжается. Среди членов экипажей никто не пострадал. Людей с обоих судов экстренно эвакуировали.