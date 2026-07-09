Житель Джанкоя погиб при атаке БПЛА на Крым. Это четвертый случай за неделю

Крым

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Один человек стал жертвой ночной атаки БПЛА на Крым

9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров снова подвергся атаке БПЛА. В результате погиб житель Джанкоя.

Глава региона выразил соболезнования его родственникам. Власти окажут помощь семье погибшего.

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В последние недели Крым регулярно подвергается атаке БПЛА. 25 июня в Джанкойском районе полуострова погиб мирный житель.

4 июля один человек получил смертельные ранения, еще двое пострадали, в том числе 10-летний ребенок. 5 июля на севере Крыма в результате атаки дрона погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. 6 июля умерла женщина, еще двое жителей пострадали.

Как писали Юга.ру, 8 июля Ростовская область подверглась налету беспилотников. В небе сбили около 70 БПЛА. В результате атаки БПЛА повреждены два танкера и ранены два человека.

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