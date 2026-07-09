Где в Краснодаре 9 июля есть бензин: публикуем список работающих АЗС
В Краснодаре по состоянию на 9 июля топливо отпускают 63 заправочные станции
9 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что сегодня в городе работают 63 АЗС. Еще 40 заправок временно не отпускают горючее, а 11 объектов закрыты на ремонт.
Бензин АИ-92 и АИ-95 в наличии на 33 АЗС, ДТ (дизель) доступно на 59 АЗС, а АИ-100 можно найти всего на 11 станциях.
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:
По состоянию на 9 июля заправить автомобиль можно на улицах:
- «Роснефть»: Селезнева, Московская, Кубанская набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская;
- «Лукойл»: Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Российская, Дзержинского, Мирный проезд, Западный Обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская;
- «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Российская, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин (по направлению от хутора Ленина в Краснодар), Кирилла Россинского, 1-я Дорожная, Калинина, Сокол, Крылатская, Суворова, Переходная, Ялтинская;
- Rusoil: Ростовское шоссе, Дзержинского, Уральская, Пластунская;
- Teboil: Российская, Московская, Новороссийская, Сормовская;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «СитиОйл»: Ростовское шоссе;
- Petrol: 70-летия Октября;
- «ОПТИ»: Красных Партизан.
Напомним, что 8 июля в Краснодаре бензин отпускали 64 заправочные станции.
Как писали Юга.ру, на краснодарских АЗС стоимость газа выросла на 4,6% за неделю.
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