Где в Краснодаре 9 июля есть бензин: публикуем список работающих АЗС

Краснодарский край

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  • Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре по состоянию на 9 июля топливо отпускают 63 заправочные станции

9 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что сегодня в городе работают 63 АЗС. Еще 40 заправок временно не отпускают горючее, а 11 объектов закрыты на ремонт.

Бензин АИ-92 и АИ-95 в наличии на 33 АЗС, ДТ (дизель) доступно на 59 АЗС, а АИ-100 можно найти всего на 11 станциях.

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:

По состоянию на 9 июля заправить автомобиль можно на улицах:

  • «Роснефть»: Селезнева, Московская, Кубанская набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская;
  • «Лукойл»: Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Российская, Дзержинского, Мирный проезд, Западный Обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская;
  • «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Российская, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин (по направлению от хутора Ленина в Краснодар), Кирилла Россинского, 1-я Дорожная, Калинина, Сокол, Крылатская, Суворова, Переходная, Ялтинская;
  • Rusoil: Ростовское шоссе, Дзержинского, Уральская, Пластунская;
  • Teboil: Российская, Московская, Новороссийская, Сормовская;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «СитиОйл»: Ростовское шоссе;
  • Petrol: 70-летия Октября;
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.

Напомним, что 8 июля в Краснодаре бензин отпускали 64 заправочные станции.

Как писали Юга.ру, на краснодарских АЗС стоимость газа выросла на 4,6% за неделю.

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