Где в Краснодаре 9 июля есть бензин: публикуем список работающих АЗС

9 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что сегодня в городе работают 63 АЗС. Еще 40 заправок временно не отпускают горючее, а 11 объектов закрыты на ремонт.



Бензин АИ-92 и АИ-95 в наличии на 33 АЗС, ДТ (дизель) доступно на 59 АЗС, а АИ-100 можно найти всего на 11 станциях.