В Краснодаре станет меньше автобусов на улицах Солнечной и Петра Метальникова — власти изменят схему двух маршрутов

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 10 июля изменится схема движения двух городских автобусов — № 21 и № 42.

Автобусы № 21 «Дом речников — поселок Краснодарский» будут следовать от пересечения улиц Московской и Солнечной по улицам Солнечной и Российской, а далее — по прежнему маршруту. Таким образом, транспорт больше не будет ехать по улице Московской на участке от Солнечной до Петра Метальникова.