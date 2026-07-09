В Краснодаре станет меньше автобусов на улицах Солнечной и Петра Метальникова — власти изменят схему двух маршрутов

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

С 10 июля два краснодарских автобуса изменят маршрут

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 10 июля изменится схема движения двух городских автобусов — № 21 и № 42.

Автобусы № 21 «Дом речников — поселок Краснодарский» будут следовать от пересечения улиц Московской и Солнечной по улицам Солнечной и Российской, а далее — по прежнему маршруту. Таким образом, транспорт больше не будет ехать по улице Московской на участке от Солнечной до Петра Метальникова.

  • Маршрут автобуса № 21 с изменением © Скриншот сайта yandex.ru/maps
    Маршрут автобуса № 21 с изменением © Скриншот сайта yandex.ru/maps

Автобусы № 42 «Юбилейный микрорайон — улица Ратной Славы» будут следовать по улице Зиповской до Российской, а затем — по прежнему маршруту. Таким образом, транспорт больше не будет заезжать на улицы Московскую и Солнечную.

  • Маршрут автобуса № 42 с изменением © Скриншот сайта yandex.ru/maps
    Маршрут автобуса № 42 с изменением © Скриншот сайта yandex.ru/maps

В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд:

По словам властей, изменения внесли для «повышения качества транспортного обслуживания».

Как писали Юга.ру, в июне в Краснодаре маршрутки отказались заезжать в два ЖК из-за разбитой дороги.

Город Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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