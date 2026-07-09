В Краснодаре станет меньше автобусов на улицах Солнечной и Петра Метальникова — власти изменят схему двух маршрутов
С 10 июля два краснодарских автобуса изменят маршрут
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 10 июля изменится схема движения двух городских автобусов — № 21 и № 42.
Автобусы № 21 «Дом речников — поселок Краснодарский» будут следовать от пересечения улиц Московской и Солнечной по улицам Солнечной и Российской, а далее — по прежнему маршруту. Таким образом, транспорт больше не будет ехать по улице Московской на участке от Солнечной до Петра Метальникова.
Автобусы № 42 «Юбилейный микрорайон — улица Ратной Славы» будут следовать по улице Зиповской до Российской, а затем — по прежнему маршруту. Таким образом, транспорт больше не будет заезжать на улицы Московскую и Солнечную.
В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд:
По словам властей, изменения внесли для «повышения качества транспортного обслуживания».
Как писали Юга.ру, в июне в Краснодаре маршрутки отказались заезжать в два ЖК из-за разбитой дороги.