Нет бензина — нет пробок. Госавтоинспекция Краснодара заявила об отсутствии заторов на дорогах
В Краснодаре утром в понедельник не зафиксировали пробок
6 июля Госавтоинспекция Краснодара сообщила, что на ключевых магистралях и въездных трассах не зафиксировано серьезных заторов. Движение осуществляется в штатном режиме, дорожная обстановка оценивается как стабильная.
Водителей призывают не терять бдительность, строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.
Ранее Муниципальный центр управления Краснодара сообщил о работе 48 автозаправочных станций по состоянию на утро 6 июля. Бензин АИ-92 был доступен на 25 заправках, АИ-95 — на 31, АИ-100 — на восьми.
Дизельное топливо оказалось самым распространенным видом горючего — его можно было найти на 43 АЗС. При этом 55 заправочных станций временно не работали, а 11 объектов были закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, 4 июля мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с топливом в городе. По его словам, региону выделили дополнительные резервы топлива, поставки ожидаются в ближайшее время.