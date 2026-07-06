Нет бензина — нет пробок. Госавтоинспекция Краснодара заявила об отсутствии заторов на дорогах

В Краснодаре утром в понедельник не зафиксировали пробок

6 июля Госавтоинспекция Краснодара сообщила, что на ключевых магистралях и въездных трассах не зафиксировано серьезных заторов. Движение осуществляется в штатном режиме, дорожная обстановка оценивается как стабильная.

Водителей призывают не терять бдительность, строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.