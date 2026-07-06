Нет бензина — нет пробок. Госавтоинспекция Краснодара заявила об отсутствии заторов на дорогах

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Краснодаре утром в понедельник не зафиксировали пробок

6 июля Госавтоинспекция Краснодара сообщила, что на ключевых магистралях и въездных трассах не зафиксировано серьезных заторов. Движение осуществляется в штатном режиме, дорожная обстановка оценивается как стабильная.

Водителей призывают не терять бдительность, строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

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Ранее Муниципальный центр управления Краснодара сообщил о работе 48 автозаправочных станций по состоянию на утро 6 июля. Бензин АИ-92 был доступен на 25 заправках, АИ-95 — на 31, АИ-100 — на восьми.

Дизельное топливо оказалось самым распространенным видом горючего — его можно было найти на 43 АЗС. При этом 55 заправочных станций временно не работали, а 11 объектов были закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, 4 июля мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с топливом в городе. По его словам, региону выделили дополнительные резервы топлива, поставки ожидаются в ближайшее время.

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Нет бензина — нет пробок. Госавтоинспекция Краснодара заявила об отсутствии заторов на дорогах

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