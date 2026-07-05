«Вместе преодолеем и эти трудности». Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с топливом

По его словам, Краснодарскому краю выделили дополнительные резервы топлива, поставки ожидаются в ближайшее время. Это стало возможным благодаря поддержке президента и Правительства.

4 июля мэр Краснодара Евгений Наумов выступил с официальным заявлением о ситуации с топливом в городе и крае. Он подвел итоги работы властей и обозначил ближайшие шаги по стабилизации обстановки.

Мэр признал, что существовавшая ранее логистика поставок нарушена, сейчас власти совместно с профильными ведомствами работают над ее восстановлением. Для автомобилей экстренных и коммунальных служб ввели приоритетный порядок отпуска топлива.

Для общественного транспорта в городе определили отдельные заправки и временные интервалы. Кроме того, власти прорабатывают с топливными компаниями вопрос об увеличении лимита разовой заправки, чтобы автобусы могли получать необходимый объем топлива за один раз в сутки.

Также на ряде АЗС организовали дежурство полиции и казаков для регулирования очередей, предотвращения заторов и конфликтов.

«По-прежнему призываю всех заправлять машину только необходимым количеством топлива, отказаться от несрочных поездок и уважать друг друга. Вместе мы преодолеем и эти трудности», — подытожил Наумов.