Губернатор Ростовской области назвал здания исторического центра «развалюхами». Его раскритиковал местный краевед

5 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в своем телеграм-канале видео с заседания градостроительного совета, в котором он выразил недовольство действующими градостроительными ограничениями. Глава региона раскритиковал охранные зоны, мешающие застройке исторического центра, назвав существующие здания «старыми развалюхами». «Если действительно есть какой-то проект на месте старой развалюхи — а их у нас очень много. Я бы даже сказал, что в исторических центрах таких развалюх у нас большинство. Кто-то купил, кто-то хочет сделать красивое здание, архитектурно вписывающееся, но не может это сделать из-за нелепых ограничений. Ну, это ситуация, близкая, конечно, к чрезвычайной в архитектурном смысле», — сказал Слюсарь.

6 июля ростовский краевед Геннадий Крольман отреагировал на выступление губернатора. По его мнению, снос старого фонда в угоду инвесторам уничтожит уникальную городскую среду.

Он отметил, что ценность Ростова-на-Дону заключается не в отдельных отреставрированных памятниках, а в цельной исторической застройке, даже если многие дома в ней не имеют официального охранного статуса.

«Каждый новый ростовский управленец почему-то считает, что надо снести половину города. А каждый второй архитектор, кажется, мечтает о многоэтажках на набережной и сносе целых исторических кварталов, опоздав с этой мыслью относительно мирового опыта лет на 50–60», — прокомментировал Крольман.

Краевед заявил, что практика сохранения фоновой исторической застройки давно стала нормой как в мире, так и во многих прогрессивных регионах России, и призвал власти не уничтожать город ради многоэтажного строительства.

Напомним, что в 2021 году ростовское общественное движение «Мой фасад» обратилось к бывшему губернатору Василию Голубеву с просьбой ввести мораторий на снос старинных зданий. По данным активистов, с 2010 года Ростов-на-Дону потерял больше 100 исторических зданий. В 2023 году ростовские градозащитники создали петицию с требованием «остановить архитектурный беспредел».