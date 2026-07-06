48 АЗС работают. Ситуация с топливом в Краснодаре на утро 6 июля

Актуальная информация о наличии топлива в Краснодаре на 6 июля

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что по состоянию на 6 июля в кубанской столице продолжают работать 48 автозаправочных станций. В администрации предупредили, что ситуация может меняться в течение суток.

Где есть бензин и сколько ждать:

Список работающих заправок по сетям:

«Роснефть» — улицы Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Ростовское шоссе, трасса Краснодар–Кропоткин (по направлению из города в сторону хутора Ленина);

— улицы Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Ростовское шоссе, трасса Краснодар–Кропоткин (по направлению из города в сторону хутора Ленина); «Лукойл» — улицы Тургенева, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Коммунаров, Ставропольская, проезд Мирный, проспект Чекистов, Западный Обход, Ростовское шоссе;

— улицы Тургенева, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Коммунаров, Ставропольская, проезд Мирный, проспект Чекистов, Западный Обход, Ростовское шоссе; «Газпром» — улицы Мачуги, Крупской, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;

— улицы Мачуги, Крупской, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1; «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, 1-я Дорожная, Суворова, Ялтинская, трасса Краснодар-Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях);

— улицы Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, 1-я Дорожная, Суворова, Ялтинская, трасса Краснодар-Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях); Teboil — улицы Красных Партизан, Сормовская;

— улицы Красных Партизан, Сормовская; Rusoil — улицы Уральская, Пластунская;

— улицы Уральская, Пластунская; «Ирбис» — улицы Степана Разина;

— улицы Степана Разина; «Уфимнефть» — Ростовское шоссе;

— Ростовское шоссе; PNB — улица Шевченко;

— улица Шевченко; Petrol — улица 70-летия Октября.

Важное уточнение: на части работающих АЗС действуют ограничения — топливо отпускается исключительно в баки автомобилей. Заправка в канистры и другие емкости запрещена.

55 заправочных станций города временно приостановили продажу топлива, еще 11 объектов остаются закрытыми на ремонт или ребрендинг.

Власти призывают водителей не закупать топливо впрок. Это поможет сократить очереди на заправках и обеспечит доступность бензина и дизеля для всех автомобилистов.

Напомним, 4 июля мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с топливом в городе. По его словам, региону выделили дополнительные резервы топлива, поставки ожидаются в ближайшее время.