За полгода в Черном море погибли 630 китообразных. Причиной могут быть нефтеразливы в Туапсе и Анапе
Специалисты бьют тревогу из-за рекордной смертности дельфинов в Черном море
5 июля центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года погибли 630 китообразных. Это число существенно превышает показатели предыдущих лет и вызывает тревогу у экологов и ученых.
Специалисты регулярно находили еще живых дельфинов и пытались их спасти. Однако в редких случаях усилия реаниматоров увенчивались успехом.
У всех исследованных животных обнаружили тяжелые поражения печени, поджелудочной железы и почек. Врачи называют это вероятным следствием острой интоксикации.
Берег умирающих дельфинов:
Главная версия произошедшего — нефтяное загрязнение. Ученые полагают, что рекордная гибель китообразных в 2026 году может быть отсроченным последствием разливов нефти в районе Туапсе и Анапы. Токсины, накапливаясь в организмах морских обитателей, привели к подавлению иммунитета. Ослабленные животные оказались не в силах бороться с болезнями, и это стало причиной массовой гибели.
«Сейчас мы продолжаем исследования, формирующие доказательную базу влияния последствий нефтеразливов на китообразных и морскую экосистему. О результатах мы еще напишем отдельно», — заявили в «Дельфе».
Как писали Юга.ру, в конце апреля на берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет.