За полгода в Черном море погибли 630 китообразных. Причиной могут быть нефтеразливы в Туапсе и Анапе

5 июля центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года погибли 630 китообразных. Это число существенно превышает показатели предыдущих лет и вызывает тревогу у экологов и ученых.

Специалисты регулярно находили еще живых дельфинов и пытались их спасти. Однако в редких случаях усилия реаниматоров увенчивались успехом.

У всех исследованных животных обнаружили тяжелые поражения печени, поджелудочной железы и почек. Врачи называют это вероятным следствием острой интоксикации.