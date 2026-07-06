За полгода в Черном море погибли 630 китообразных. Причиной могут быть нефтеразливы в Туапсе и Анапе

Краснодарский край

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  • Мёртвый дельфин © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Мёртвый дельфин © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Специалисты бьют тревогу из-за рекордной смертности дельфинов в Черном море

5 июля центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года погибли 630 китообразных. Это число существенно превышает показатели предыдущих лет и вызывает тревогу у экологов и ученых.

Специалисты регулярно находили еще живых дельфинов и пытались их спасти. Однако в редких случаях усилия реаниматоров увенчивались успехом.

У всех исследованных животных обнаружили тяжелые поражения печени, поджелудочной железы и почек. Врачи называют это вероятным следствием острой интоксикации.

Берег умирающих дельфинов:

Главная версия произошедшего — нефтяное загрязнение. Ученые полагают, что рекордная гибель китообразных в 2026 году может быть отсроченным последствием разливов нефти в районе Туапсе и Анапы. Токсины, накапливаясь в организмах морских обитателей, привели к подавлению иммунитета. Ослабленные животные оказались не в силах бороться с болезнями, и это стало причиной массовой гибели.

«Сейчас мы продолжаем исследования, формирующие доказательную базу влияния последствий нефтеразливов на китообразных и морскую экосистему. О результатах мы еще напишем отдельно», — заявили в «Дельфе».

Как писали Юга.ру, в конце апреля на берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет.

Животные Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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