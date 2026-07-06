От постановки на учет до родов. В Северной Осетии будущих мам будут сопровождать персональные кураторы

Северная Осетия

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  • © Фото Ömürden Cengiz, Unsplash.com
    © Фото Ömürden Cengiz, Unsplash.com

В Северной Осетии собираются внедрить индивидуальное сопровождение для женщин

6 июля министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев сообщил, что у каждой будущей мамы в республике появится персональный помощник. Специальный представитель будет сопровождать женщину на всех этапах — от первого визита к врачу и постановки на учет до родов и восстановления после них.

Проект стал возможным благодаря трехстороннему соглашению между Минздравом республики, территориальным фондом ОМС и страховой компанией «Капитал МС».

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Особое внимание уделят женщинам из групп среднего и высокого риска. Их возьмут на индивидуальный контроль вне зависимости от места проживания. Таких пациенток направят в стационар для оказания необходимой медицинской помощи.

Как подчеркнул министр, главная цель инициативы — предотвратить материнскую смертность и минимизировать риски осложнений во время беременности и родов.

Каким образом будут передавать информацию о беременности местных жительниц до их постановки на учет, кто будет отвечать за сопровождение и возможно ли будет отказаться от этой услуги, не сообщается.

Напомним, в 2025 году в Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии стало больше абортов, но при этом в общем по России количество сократилось на 5% и составило 321 тыс. случаев.

Как писали Юга.ру, в октябре 2025 года общественные организации предложили увеличить штрафы за склонение к аборту до 800 тыс. рублей.

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