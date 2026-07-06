Холодный июнь и апвеллинг: температура моря в Новороссийске опустилась ниже нормы в начале лета

Эксперт РГО объяснил, почему в июне море в Новороссийске было рекордно холодным

6 июля исследователь природы и климата, член Русского географического общества (РГО) Михаил Лучкин сообщил «Ъ», что в июне средняя температура морской воды у побережья Новороссийска составила всего 20,8 °C — ниже климатической нормы. По словам эксперта, главной причиной стал апвеллинг — процесс, при котором северо-восточный ветер поднимает с глубин более холодную воду. Только к концу месяца море в городе прогрелось до 23 °C.

Член РГО рассказал, что в июне средняя температура в Новороссийске составила 22 °C и соответствовала норме. Самым жарким днем стало 6 июня (30,1 °C). Всего за месяц выпало 40 мм осадков — это почти на 30% меньше обычного.

2 июня столбики термометров опустились до 11 °C. Лучкин отметил, что такого холодного начала лета в Новороссийске не наблюдалось 18 лет.



По данным Краснодарского ЦГМС на 6 июля, температура воды на курортах Кубани следующая: