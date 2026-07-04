В Крыму один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА
В результате атаки на Крым погиб один человек. Еще двое были ранены
4 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров подвегся атаке БПЛА. Один человек погиб. Еще двое мирных жителей получили ранения, среди пострадавших — 10-летний ребенок.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим обещают оказать необходимую помощь.
О других подробностях ночного происшествия не сообщается. Крымчан призвали сохранять бдительность, внимательно следить за информацией и доверять только официальным источникам.
Напомним, 25 июня в Джанкойском районе Крыма в результате атаки БПЛА погиб мирный житель.
Как писали Юга.ру, средства ПВО Крыма регулярно отражают атаки беспилотников. 21 июня в результате удара по Керчи погибли четыре человека, 28 пострадали.