В Крыму один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА

В результате атаки на Крым погиб один человек. Еще двое были ранены

4 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров подвегся атаке БПЛА. Один человек погиб. Еще двое мирных жителей получили ранения, среди пострадавших — 10-летний ребенок. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим обещают оказать необходимую помощь.

О других подробностях ночного происшествия не сообщается. Крымчан призвали сохранять бдительность, внимательно следить за информацией и доверять только официальным источникам. Напомним, 25 июня в Джанкойском районе Крыма в результате атаки БПЛА погиб мирный житель.