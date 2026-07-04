В Крыму один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА

Крым

Распечатать

  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

В результате атаки на Крым погиб один человек. Еще двое были ранены

4 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров подвегся атаке БПЛА. Один человек погиб. Еще двое мирных жителей получили ранения, среди пострадавших — 10-летний ребенок.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим обещают оказать необходимую помощь.

Читайте также:

О других подробностях ночного происшествия не сообщается. Крымчан призвали сохранять бдительность, внимательно следить за информацией и доверять только официальным источникам.

Напомним, 25 июня в Джанкойском районе Крыма в результате атаки БПЛА погиб мирный житель.

Как писали Юга.ру, средства ПВО Крыма регулярно отражают атаки беспилотников. 21 июня в результате удара по Керчи погибли четыре человека, 28 пострадали.

Безопасность Крым Происшествия СВО смерть

Новости

В Крыму один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА
Любовь, смерть и шанс все изменить. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Лодочник»
Черная и Белая королевы в жерновах власти. В Краснодаре в кино покажут оперу «Мария Стюарт»
Сильные ливни, град и смерчи над морем: на Кубань в первые выходные июля снова обрушится непогода
В Краснодаре посмотрят и обсудят с критиком «Короткий фильм об убийстве» 1988 года
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам

Лента новостей

Без животных и со спецэффектами
2 июля, 17:22
Без животных и со спецэффектами
Репортаж из «Сочи Парка», где до конца лета показывают впечатляющее шоу постановщиков Цирка Никулина
Топливный кризис в России набирает обороты
Вчера, 15:25
Топливный кризис в России набирает обороты
Цены на бензин растут, очереди на АЗС не уменьшаются, а власти просят граждан экономить
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам
Вчера, 16:55
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам

Реклама на сайте