Любовь, смерть и шанс все изменить. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Лодочник»

Режиссер постановки Инна Перепелина определила ее как мистическую трагикомедию. В основе лежит одноименная пьеса Анны Яблонской.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 11 и 12 июля премьерные показы спектакля «Лодочник». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 38.

Сторож Саша испытывает финансовые трудности, злоупотребляет алкоголем и не видит особых перспектив. Однажды ему предлагают необычную работу — стать лодочником на реке Стикс, которая отделяет мир живых от мира мертвых. Его начальницей оказывается сама Смерть, а обязанность героя — перевозить души.

Среди пассажиров Саша узнает Ольгу — женщину, которую когда-то любил. Формально она еще не умерла, а находится в коме. Чтобы вернуть ее к жизни, герою нужно бросить вызов законам загробного мира.

Показы пройдут 11 и 12 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Анна Яблонская написала пьесу «Лодочник» в конце 2000-х годов. Это одна из самых известных ее работ, в которой бытовая история соединяется с античной мифологией, философской притчей и черным юмором.



Драматург погибла в январе 2011 года во время теракта в аэропорту Домодедово, когда прилетела в Москву на вручение литературной премии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июля пройдет читка пьесы Евгения Шварца «Дракон», написанной 80 лет назад.