Любовь, смерть и шанс все изменить. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Лодочник»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам пьесы Анны Яблонской (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 11 и 12 июля премьерные показы спектакля «Лодочник». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 38.

Режиссер постановки Инна Перепелина определила ее как мистическую трагикомедию. В основе лежит одноименная пьеса Анны Яблонской.

Читайте также:

Сторож Саша испытывает финансовые трудности, злоупотребляет алкоголем и не видит особых перспектив. Однажды ему предлагают необычную работу — стать лодочником на реке Стикс, которая отделяет мир живых от мира мертвых. Его начальницей оказывается сама Смерть, а обязанность героя — перевозить души.

Среди пассажиров Саша узнает Ольгу — женщину, которую когда-то любил. Формально она еще не умерла, а находится в коме. Чтобы вернуть ее к жизни, герою нужно бросить вызов законам загробного мира.

Показы пройдут 11 и 12 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Анна Яблонская написала пьесу «Лодочник» в конце 2000-х годов. Это одна из самых известных ее работ, в которой бытовая история соединяется с античной мифологией, философской притчей и черным юмором. 

Драматург погибла в январе 2011 года во время теракта в аэропорту Домодедово, когда прилетела в Москву на вручение литературной премии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июля пройдет читка пьесы Евгения Шварца «Дракон», написанной 80 лет назад.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

В Крыму один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА
Любовь, смерть и шанс все изменить. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Лодочник»
Черная и Белая королевы в жерновах власти. В Краснодаре в кино покажут оперу «Мария Стюарт»
Сильные ливни, град и смерчи над морем: на Кубань в первые выходные июля снова обрушится непогода
В Краснодаре посмотрят и обсудят с критиком «Короткий фильм об убийстве» 1988 года
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам

Лента новостей

Без животных и со спецэффектами
2 июля, 17:22
Без животных и со спецэффектами
Репортаж из «Сочи Парка», где до конца лета показывают впечатляющее шоу постановщиков Цирка Никулина
Топливный кризис в России набирает обороты
Вчера, 15:25
Топливный кризис в России набирает обороты
Цены на бензин растут, очереди на АЗС не уменьшаются, а власти просят граждан экономить
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам
Вчера, 16:55
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам

Реклама на сайте