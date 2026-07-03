На пляжах Анапы ввели запрет на купание из-за шторма

3 июля пресс-служба мэрии Анапы сообщила , что на курорте временно запретили купаться на всех пляжах.

Ограничения ввели из-за шторма и сильного донного течения (тягуна), которое представляет опасность для отдыхающих.

Спасатели призывали жителей и туристов быть осторожными, не рисковать жизнью и здоровьем, а также усиленно контролировать детей на побережье.