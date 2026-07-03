На пляжах Анапы ввели запрет на купание из-за шторма

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе 3 июля временно запретили купание из-за шторма и опасного донного течения

3 июля пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на курорте временно запретили купаться на всех пляжах.

Курорт цвета матча:

Ограничения ввели из-за шторма и сильного донного течения (тягуна), которое представляет опасность для отдыхающих.

Спасатели призывали жителей и туристов быть осторожными, не рисковать жизнью и здоровьем, а также усиленно контролировать детей на побережье.

Как писали Юга.ру, туристов Сочи предупредили о ядовитом «морском дракончике».

Анапа Безопасность Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

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