Краснодарская ул. Красная вошла в число самых дорогих торговых улиц России

Улица Красная в Краснодаре по итогам 2022 года заняла пятое место в рейтинге самых дорогих торговых коридоров России

Арендная ставка на главной городской улице кубанской столицы составила 24 тыс. рублей/кв. метр в год, как и в Омске на улице Мира. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на данные рейтинга консалтинговой группы SRG.

Максимальные ставки зафиксировали в Казани на проспекте Ямашева (34 тыс. рублей), в Иркутске на Урицкого (32 тыс. рублей), в Воронеже на проспекте Революции (29 тыс. рублей), в Кемерово на проспекте Советском и в Ставрополе на проспекте Карла Маркса (по 25 тыс. рублей соответственно).

По словам старшего руководителя проектов направления «Недвижимость» группы компаний SRG Александра Болотникова, собственники помещений не готовы резко снижать ставки, поскольку спрос на объекты с высокой проходимостью на популярных улицах не уменьшается.

Рейтинг включает 14 городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и 42 города с населением до 1 млн жителей, в которых максимально развит рынок стрит-ретейла

Ранее Краснодар попал в рейтинг городов с самыми дешёвыми новостройками — 89,5 тыс. руб за кв. метр. Лидерами чарта стали Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя стоимость держится на уровне 65-77 тыс. рублей за кв. метр.

Как писали Юга.ру, Сочи, Геленджик и Анапа вошли в рейтинг популярных городов для зимнего отдыха.