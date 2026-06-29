От 22 до 26 °С. Узнали, какая температура воды в Черном и Азовском морях в конце июня

Краснодарский край

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  • © Фото lifeforstock, ru.freepik.com
    © Фото lifeforstock, ru.freepik.com

Синоптики рассказали, где на побережье Краснодарского края море прогрелось до комфортной температуры

29 июня Краснодарский краевой гидрометцентр сообщил температуру воды в Черном и Азовском морях.

Самая теплая вода на региональном побережье зафиксирована в Азовском море. В Ейске, Приморско-Ахтарске и станице Должанской она прогрелась до 26 °С.

  • © Скриншот с сайта www.kubanmeteo.ru
    © Скриншот с сайта www.kubanmeteo.ru

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В Черном море наиболее высокая температура воды — в Тамани. Там она достигла 26 °С. Чуть прохладнее в Туапсе и Геленджике — 24 °С. В Новороссийске и Сочи вода прогрелась до 23 °С. Самое холодное море зафиксировали в Анапе — всего 22 °С.

По данным «Блокнота», причиной холодного моря в Анапе может быть так называемый «апвеллинг». Это подъем глубинных вод к поверхности. Виной всему северный ветер, который сверху сдувает теплую воду в низ.

Напомним, в начале недели по краю ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, Краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Сочи Тамань Черное море

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