Ущерб от незаконной дороги в Сочинском нацпарке оценили почти в 269 млн рублей

По его словам, соответствующую экспертизу провели по запросу следственного управления УВД Сочи и приобщили к материалам уголовного дела, которое рассматривает Лазаревский районный суд.

29 июня «Известия» сообщили , что экологический ущерб, причиненный Сочинскому национальному парку в результате незаконного строительства дороги в Лыготхском лесничестве, предварительно оценивают в 268,8 млн рублей. Об этом заявил председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.

Как отметил Зобнин, дорогу проложили через территорию национального парка без необходимых разрешений и согласований. При этом трасса затронула не только особо охраняемую природную территорию, но и буферную зону археологического памятника бронзового века. В сумму причиненного ущерба специалисты включили уничтожение лесных насаждений, а также разрушение плодородного слоя почвы.

Согласно материалам дела, дорогу строили для вывоза древесины, заготовленной при возведении подвесного моста через реку. По делу проходят бывший директор Сочинского национального парка Владимир Атоян и экс-руководитель Кавказского биосферного заповедника Владимир Титов. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

О нарушениях в деятельности Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника стало известно в декабре 2025 года. Проверки выявили незаконный допуск туристических групп на охраняемые территории, строительство коммерческих объектов и масштабную вырубку леса. По предварительным данным, общий ущерб от выявленных нарушений превысил 3 млрд рублей.

Тогда в Сочинском нацпарке отвергли обвинения в организации «серого» туризма.