Не открывать окна или уехать из города. Власти Славянского района рассказали, как обезопасить себя на фоне пожара на НПЗ

Власти Славянского района дали рекомендации жителям в связи с возгоранием на нефтеперерабатывающем заводе

Предыстория. В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани атаковали БПЛА. Обломки дронов повредили жилые дома, линию электропередачи и газовую трубу. Один человек погиб. Произошел пожар на НПЗ.



В тот же день площадь возгорания увеличилась до 20 тыс. квадратных метров. Количество пострадавших возросло до шести.

28 июня Единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района рассказала, что делать жителям в случае повышенной задымленности воздуха из-за пожара.

По возможности власти советуют покинуть Славянск-на-Кубани или ограничить пребывание в городе. Горожанам рекомендуют не открывать окна, особенно ночью и утром, а места поступления воздуха занавешивать мокрой тканью.