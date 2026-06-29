Не открывать окна или уехать из города. Власти Славянского района рассказали, как обезопасить себя на фоне пожара на НПЗ

Краснодарский край

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  • © Фото DCStudio, freepik.com
    © Фото DCStudio, freepik.com

Власти Славянского района дали рекомендации жителям в связи с возгоранием на нефтеперерабатывающем заводе

Предыстория. В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани атаковали БПЛА. Обломки дронов повредили жилые дома, линию электропередачи и газовую трубу. Один человек погиб. Произошел пожар на НПЗ.

В тот же день площадь возгорания увеличилась до 20 тыс. квадратных метров. Количество пострадавших возросло до шести.

28 июня Единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района рассказала, что делать жителям в случае повышенной задымленности воздуха из-за пожара.

По возможности власти советуют покинуть Славянск-на-Кубани или ограничить пребывание в городе. Горожанам рекомендуют не открывать окна, особенно ночью и утром, а места поступления воздуха занавешивать мокрой тканью.

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Также необходимо регулярно проводить влажную уборку дома. Кроме того, в ЕДДС рекомендуют:

  • ограничить физическую нагрузку, а также курение и употребление алкоголя, так как это может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
  • пить больше воды — до 2–3 литров в сутки взрослому человеку;
  • выбирать одежду из натуральных тканей;
  • несколько раз в день принимать душ, а также промывать нос и горло;
  • на рабочих местах использовать системы очистки воздуха или включать кондиционеры.

В случае усиления запаха дыма рекомендуется надеть защитную маску, а оконные и дверные проемы заложить мокрой тканью. При возникновении недомогания или заболевания необходимо срочно обратиться к врачу.

Как писали Юга.ру, 25 июня в станице Полтавской из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Возгорание ликвидировали только 28 июня. 

Безопасность Здоровье Нефть Пожары СВО Славянский район

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