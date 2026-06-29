Не открывать окна или уехать из города. Власти Славянского района рассказали, как обезопасить себя на фоне пожара на НПЗ
Власти Славянского района дали рекомендации жителям в связи с возгоранием на нефтеперерабатывающем заводе
Предыстория. В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани атаковали БПЛА. Обломки дронов повредили жилые дома, линию электропередачи и газовую трубу. Один человек погиб. Произошел пожар на НПЗ.
В тот же день площадь возгорания увеличилась до 20 тыс. квадратных метров. Количество пострадавших возросло до шести.
28 июня Единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района рассказала, что делать жителям в случае повышенной задымленности воздуха из-за пожара.
По возможности власти советуют покинуть Славянск-на-Кубани или ограничить пребывание в городе. Горожанам рекомендуют не открывать окна, особенно ночью и утром, а места поступления воздуха занавешивать мокрой тканью.
Также необходимо регулярно проводить влажную уборку дома. Кроме того, в ЕДДС рекомендуют:
- ограничить физическую нагрузку, а также курение и употребление алкоголя, так как это может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- пить больше воды — до 2–3 литров в сутки взрослому человеку;
- выбирать одежду из натуральных тканей;
- несколько раз в день принимать душ, а также промывать нос и горло;
- на рабочих местах использовать системы очистки воздуха или включать кондиционеры.
В случае усиления запаха дыма рекомендуется надеть защитную маску, а оконные и дверные проемы заложить мокрой тканью. При возникновении недомогания или заболевания необходимо срочно обратиться к врачу.
Как писали Юга.ру, 25 июня в станице Полтавской из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза. Возгорание ликвидировали только 28 июня.
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