Власти Краснодара впервые прокомментировали ситуацию с топливом на АЗС: бензин есть не везде, половина заправок не работает

Краснодарский край

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  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

Власти кубанской столицы рассказали, сколько заправок работают в городе и на скольких из них есть топливо

28 июня Муниципальный центр управления Краснодара (МЦУ) впервые прокомментировал ситуацию с бензином в городе.

По данным властей, в краевой столице работают 55 заправок. Однако топливо есть не везде или представлены не все его марки. В наличии:

  • бензин АИ-92 и АИ-100 — на 41 заправке;
  • бензин АИ-95 — на 40 заправках;
  • дизельное топливо — на 45 заправках.

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Отметим, что в МЦУ не уточнили адреса АЗС, где есть топливо. В комментариях жители возмутились и попросили опубликовать список этих заправок.

Также власти сообщили, что на многих АЗС бензин отпускают только в баки, и попросили жителей не закупать горючее впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж.

Кроме того, в МЦУ заявили, что сейчас 47 АЗС временно не продают топливо, еще восемь закрыты на ремонт. Таким образом, из всех заправок в городе работает ровно половина.

Как писали Юга.ру, 25 июня власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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