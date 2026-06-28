Власти Краснодара впервые прокомментировали ситуацию с топливом на АЗС: бензин есть не везде, половина заправок не работает
Власти кубанской столицы рассказали, сколько заправок работают в городе и на скольких из них есть топливо
28 июня Муниципальный центр управления Краснодара (МЦУ) впервые прокомментировал ситуацию с бензином в городе.
По данным властей, в краевой столице работают 55 заправок. Однако топливо есть не везде или представлены не все его марки. В наличии:
- бензин АИ-92 и АИ-100 — на 41 заправке;
- бензин АИ-95 — на 40 заправках;
- дизельное топливо — на 45 заправках.
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Отметим, что в МЦУ не уточнили адреса АЗС, где есть топливо. В комментариях жители возмутились и попросили опубликовать список этих заправок.
Также власти сообщили, что на многих АЗС бензин отпускают только в баки, и попросили жителей не закупать горючее впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж.
Кроме того, в МЦУ заявили, что сейчас 47 АЗС временно не продают топливо, еще восемь закрыты на ремонт. Таким образом, из всех заправок в городе работает ровно половина.
Как писали Юга.ру, 25 июня власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе.
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