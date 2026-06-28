Власти Краснодара впервые прокомментировали ситуацию с топливом на АЗС: бензин есть не везде, половина заправок не работает

Власти кубанской столицы рассказали, сколько заправок работают в городе и на скольких из них есть топливо

По данным властей, в краевой столице работают 55 заправок. Однако топливо есть не везде или представлены не все его марки. В наличии:

Очереди до 30 машин даже на рассвете выходного дня:

Отметим, что в МЦУ не уточнили адреса АЗС, где есть топливо. В комментариях жители возмутились и попросили опубликовать список этих заправок.

Также власти сообщили, что на многих АЗС бензин отпускают только в баки, и попросили жителей не закупать горючее впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж.

Кроме того, в МЦУ заявили, что сейчас 47 АЗС временно не продают топливо, еще восемь закрыты на ремонт. Таким образом, из всех заправок в городе работает ровно половина.