«Очень большая потеря». Капитан ФК «Краснодар» Сперцян переходит в саудовский клуб

Игрок «быков» Эдуард Сперцян уходит в саудовский клуб «Аль-Ахли». Журналисты сообщили, что трансфер уже согласован

27 июня спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что капитан ФК «Краснодар» и игрок сборной Армении Эдуард Сперцян переходит в саудовскую команду «Аль-Ахли». «Аль-Ахли» — саудовский футбольный клуб из города Джидда. В 2026 году он второй раз подряд выиграл азиатскую Лигу чемпионов, получив право на участие в Межконтинентальном кубке 2026 года и Клубном чемпионате мира 2029 года. Сейчас за команду выступают известные футболисты: полузащитник Франк Кессье (экс-игрок «Милана» и «Барселоны»), нападающий Рияд Марез (экс-игрок «Манчестер Сити») и другие. По словам Карпова, сумма трансфера составила 20 млн евро, однако инсайдер Фабрицио Романо называл другую сумму — 25 млн долларов. По данным СМИ, инициатором сделки выступил спортивный директор «Аль-Ахли» Руй Педро Браз. Известно, что контракт рассчитан до 2029 года. Зарплата Сперцяна составит 6 млн евро в год, а также предусмотрены бонусы. Перед переходом футболисту предстоит пройти медосмотр — он состоится на следующей неделе в Дубае.

О возможном уходе Сперцяна из «Краснодара» стало известно еще в начале июня. Однако тогда Иван Карпов сообщал, что игрок может перейти в итальянский клуб «Комо». 28 июня издание «Мяч» заявило, что «Комо» отказался от футболиста и сделал выбор в пользу других игроков. Также журналисты сообщили, что в 2026 году сборная Армении не представлена на чемпионате мира, поэтому «потенциального внимания в сторону Эдика этим летом было бы минимум». В тот же день почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что с уходом Сперцяна «российский чемпионат потеряет еще одного яркого футболиста». «Да и для самого «Краснодара» его уход будет очень большой потерей. Сперцян был системообразующим игроком вместе с Кордобой. Не знаю, как Джон себя покажет в новом сезоне без Эдуарда», — отметил Колосков. Эдуард Сперцян — воспитанник академии ФК «Краснодар», куда попал в 2010 году. За основную команду «быков» он впервые сыграл в 2020 году в матче Российской премьер-лиги против «Химок».



Сперцян признавался лучшим полузащитником чемпионата России три сезона подряд — в сезонах 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. Также в 2026 году он в третий раз стал лучшим игроком клуба по итогам голосования болельщиков.



Всего за «быков» Сперцян провел 185 матчей, забил 58 голов и отдал 50 результативных передач. В завершившемся сезоне он записал на свой счет 16 голевых передач и 13 забитых мячей.