В Краснодаре без осадков, по краю — ливни с грозами. Узнали прогноз погоды на начало недели на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае на 29 и 30 июня

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 29 и 30 июня в Краснодаре и регионе.

В Краснодаре ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, однако во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до 30–31 °C, ночью температура опустится до 18–19 °C.

По краю ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Днем температура составит 27–32 °C, ночью столбики термометров могут опуститься до 13 °C.

Читайте также:

На Черноморском побережье днем ожидается 24–29 °C, ночью — 17–22 °C. В горах днем будет 12–17 °C, ночью температура может понизиться до 6 °C.

Как писали Юга.ру, Краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

Новости

Штормовое предупреждение на Кубани: в регионе прогнозируют ливни с градом и шквалистый ветер
Как работают заправки в городах Краснодарского края 29 июня. Собрали актуальную информацию
В Краснодаре и пригороде больше месяца будут отлавливать бездомных собак. Где и когда?
В Краснодарском крае зацвели аллергены — злаковые растения. Где активность пыльцы выше всего?
Экс-главу кубанского Минздрава приговорили к 4 годам колонии за мошенничество
От 22 до 26 °С. Узнали, какая температура воды в Черном и Азовском морях в конце июня

Лента новостей

ИИ-экскурсия по Краснодару
Сегодня, 14:15
ИИ-экскурсия по Краснодару
5 неочевидных достопримечательностей, которые можно обойти за один день
Как работают заправки в городах Краснодарского края
Сегодня, 14:37
Как работают заправки в городах Краснодарского края
Собрали актуальную информацию
Лотосы в Краснодаре
25 июня, 10:40
Лотосы в Краснодаре
Нашли четыре озера с краснокнижными растениями

Реклама на сайте