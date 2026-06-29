В Краснодаре без осадков, по краю — ливни с грозами. Узнали прогноз погоды на начало недели на Кубани

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае на 29 и 30 июня

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 29 и 30 июня в Краснодаре и регионе.

В Краснодаре ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, однако во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до 30–31 °C, ночью температура опустится до 18–19 °C.

По краю ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Днем температура составит 27–32 °C, ночью столбики термометров могут опуститься до 13 °C.