В Краснодаре без осадков, по краю — ливни с грозами. Узнали прогноз погоды на начало недели на Кубани
Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае на 29 и 30 июня
Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 29 и 30 июня в Краснодаре и регионе.
В Краснодаре ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, однако во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до 30–31 °C, ночью температура опустится до 18–19 °C.
По краю ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Днем температура составит 27–32 °C, ночью столбики термометров могут опуститься до 13 °C.
На Черноморском побережье днем ожидается 24–29 °C, ночью — 17–22 °C. В горах днем будет 12–17 °C, ночью температура может понизиться до 6 °C.
Как писали Юга.ру, Краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды.