Зуд и красные пятна. В Ейске туристов предупредили о нашествии морских блох
На пляжах Азовского моря отдыхающих начали кусать морские блохи
28 июня телеграм-канал Baza сообщил, что на побережье Азовского моря отдыхающие жалуются на укусы морских блох. После купания у некоторых туристов, особенно у детей, появляются зудящие высыпания и красные пятна на коже.
С подобной ситуацией столкнулась Екатерина, которая отдыхала с семьей в Ейске. По ее словам, после посещения пляжа у детей возникли сильный зуд и сыпь. Обратившись за медицинской помощью, она узнала, что причиной стали укусы мелких морских рачков, которые периодически появляются у берега.
Врачи назначили детям антигистаминные препараты и предупредили родителей, что в ближайшие дни возможно повышение температуры. Также медики рекомендовали не расчесывать места укусов, чтобы избежать воспаления и занесения инфекции.
Как отмечают местные жители, морские блохи уже второй сезон на несколько дней массово подходят к береговой линии, а затем так же внезапно исчезают.
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