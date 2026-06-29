Зуд и красные пятна. В Ейске туристов предупредили о нашествии морских блох

28 июня телеграм-канал Baza сообщил, что на побережье Азовского моря отдыхающие жалуются на укусы морских блох. После купания у некоторых туристов, особенно у детей, появляются зудящие высыпания и красные пятна на коже.

С подобной ситуацией столкнулась Екатерина, которая отдыхала с семьей в Ейске. По ее словам, после посещения пляжа у детей возникли сильный зуд и сыпь. Обратившись за медицинской помощью, она узнала, что причиной стали укусы мелких морских рачков, которые периодически появляются у берега.