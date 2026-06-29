Зуд и красные пятна. В Ейске туристов предупредили о нашествии морских блох

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Baza»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Baza»

На пляжах Азовского моря отдыхающих начали кусать морские блохи

28 июня телеграм-канал Baza сообщил, что на побережье Азовского моря отдыхающие жалуются на укусы морских блох. После купания у некоторых туристов, особенно у детей, появляются зудящие высыпания и красные пятна на коже.

С подобной ситуацией столкнулась Екатерина, которая отдыхала с семьей в Ейске. По ее словам, после посещения пляжа у детей возникли сильный зуд и сыпь. Обратившись за медицинской помощью, она узнала, что причиной стали укусы мелких морских рачков, которые периодически появляются у берега.

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Врачи назначили детям антигистаминные препараты и предупредили родителей, что в ближайшие дни возможно повышение температуры. Также медики рекомендовали не расчесывать места укусов, чтобы избежать воспаления и занесения инфекции.

Как отмечают местные жители, морские блохи уже второй сезон на несколько дней массово подходят к береговой линии, а затем так же внезапно исчезают.

Как писали Юга.ру, отдыхающие в Сочи стали чаще замечать большого трахинуса — рыбу, встреча с которой может привести к тяжелому отравлению и даже смерти.

Азовское море Дети Ейский район Здоровье Курорты и туризм Насекомые отдых Пляжи

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