В Краснодарском крае зацвели аллергены — злаковые растения. Где активность пыльцы выше всего?
Краснодарский край накрыла пыльца злаковых растений, которая может вызывать поллиноз
Согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», с 29 июня в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы злаковых растений — тимофеевки, овсяницы, ржи, мятлика и других.
Влияние аллергена будет заметно на большей части региона — в Краснодаре, Горячем Ключе, Крымске, Усть-Лабинске и других населенных пунктах. Сильная активность также ожидается на побережье Черного моря — в Новороссийске, Анапе, Витязево и Темрюке.
При этом в Геленджике количество пыльцы будет ниже, еще меньше — в Джубге, Туапсе и Сочи.
По данным сервиса, высокая концентрация пыльцы в воздухе сохранится до 8 июля. Исключением станет только 5 июля — по прогнозу, в этот день ожидается низкий уровень активности.
В Новороссийске появится первый на Кубани сад миндаля:
Отметим, что пик цветения злаковых растений приходится на конец июня и первую половину июля. Их пыльца может спровоцировать аллергическую реакцию — поллиноз. Среди основных симптомов:
- заложенность носа;
- чихание;
- зуд кожи или дерматит;
- отечность век;
- сухой кашель;
- затрудненное дыхание, одышка;
- отек Квинке и другие проявления.
При появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к врачу.
Также 1, 3 и 6 июля в Краснодарском крае ожидается низкая активность пыльцы сорняков. Кроме того, 3 июля аллергики могут почувствовать влияние пыльцы ольхи.
Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что в Ростовской области почти 90% аллергиков страдают от амброзии.