В Краснодарском крае зацвели аллергены — злаковые растения. Где активность пыльцы выше всего?

Краснодарский край

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  • © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру
    © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру

Краснодарский край накрыла пыльца злаковых растений, которая может вызывать поллиноз

Согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», с 29 июня в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы злаковых растений — тимофеевки, овсяницы, ржи, мятлика и других.

Влияние аллергена будет заметно на большей части региона — в Краснодаре, Горячем Ключе, Крымске, Усть-Лабинске и других населенных пунктах. Сильная активность также ожидается на побережье Черного моря — в Новороссийске, Анапе, Витязево и Темрюке.

При этом в Геленджике количество пыльцы будет ниже, еще меньше — в Джубге, Туапсе и Сочи.

По данным сервиса, высокая концентрация пыльцы в воздухе сохранится до 8 июля. Исключением станет только 5 июля — по прогнозу, в этот день ожидается низкий уровень активности.

В Новороссийске появится первый на Кубани сад миндаля:

Отметим, что пик цветения злаковых растений приходится на конец июня и первую половину июля. Их пыльца может спровоцировать аллергическую реакцию — поллиноз. Среди основных симптомов:

  • заложенность носа;
  • чихание;
  • зуд кожи или дерматит;
  • отечность век;
  • сухой кашель;
  • затрудненное дыхание, одышка;
  • отек Квинке и другие проявления.

При появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к врачу.

Также 1, 3 и 6 июля в Краснодарском крае ожидается низкая активность пыльцы сорняков. Кроме того, 3 июля аллергики могут почувствовать влияние пыльцы ольхи.

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что в Ростовской области почти 90% аллергиков страдают от амброзии.

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