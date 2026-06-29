В Краснодарском крае зацвели аллергены — злаковые растения. Где активность пыльцы выше всего?

Согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», с 29 июня в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы злаковых растений — тимофеевки, овсяницы, ржи, мятлика и других.

Влияние аллергена будет заметно на большей части региона — в Краснодаре, Горячем Ключе, Крымске, Усть-Лабинске и других населенных пунктах. Сильная активность также ожидается на побережье Черного моря — в Новороссийске, Анапе, Витязево и Темрюке.

При этом в Геленджике количество пыльцы будет ниже, еще меньше — в Джубге, Туапсе и Сочи.

По данным сервиса, высокая концентрация пыльцы в воздухе сохранится до 8 июля. Исключением станет только 5 июля — по прогнозу, в этот день ожидается низкий уровень активности.