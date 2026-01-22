Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в десятках заповедников страны. Больше всего пострадал Сочинский нацпарк

22 января «Известия» сообщили, что в десятках природных заповедников по всей стране Генпрокуратура выявила различные нарушения. Речь идет о незаконных охотничьих угодьях, коммерческой застройке, вырубке леса и срыве программ по защите редких видов растений и животных. Представление по итогам проверок направили в Минприроды.



По данным ведомства, только за 2024-2025 годы из границ 47 региональных природных территорий исключили незаконно размещенные охотничьи угодья. Нарушения зафиксировали в ряде регионов — от Дагестана и Ставрополья до Ленинградской и Тверской областей.

Охотовед Виталий Долгушин пояснил СМИ, что некорректное оформление охотничьих угодий на территории ООПТ могло расширить сроки разрешенной охоты и дать доступ к тем участкам, где она должна быть полностью запрещена.

Отдельно прокуратура отметила действия бывшей чиновницы Минприроды Ирины Макановой, которая после ухода с поста продолжала выдавать решения о регулировании численности фауны и отстреле животных в нацпарках «Себежский» и «Куршская коса», заказниках «Меклетинский» и «Ремдовский». Эти документы не отозвали, что создало риски для сохранности фауны на территориях. Как рассказал «Известиям» источник в госорганах, решения об отстреле животных могли выдавать после ухода Макановой из министерства с помощью ее электронной подписи.

Также Генпрокуратура обнаружила сбои в программах восстановления видов. Например, переднеазиатского леопарда: вместо запланированных 50 особей в природу выпустили 15, при этом часть животных погибла. Были сорваны сроки выпусков, а требования безопасности игнорировали.