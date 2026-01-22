Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в десятках заповедников страны. Больше всего пострадал Сочинский нацпарк
В заповедниках России выявили незаконную охоту, коммерческую застройку, вырубку лесов. Под угрозой оказались редкие животные
22 января «Известия» сообщили, что в десятках природных заповедников по всей стране Генпрокуратура выявила различные нарушения. Речь идет о незаконных охотничьих угодьях, коммерческой застройке, вырубке леса и срыве программ по защите редких видов растений и животных. Представление по итогам проверок направили в Минприроды.
По данным ведомства, только за 2024-2025 годы из границ 47 региональных природных территорий исключили незаконно размещенные охотничьи угодья. Нарушения зафиксировали в ряде регионов — от Дагестана и Ставрополья до Ленинградской и Тверской областей.
Охотовед Виталий Долгушин пояснил СМИ, что некорректное оформление охотничьих угодий на территории ООПТ могло расширить сроки разрешенной охоты и дать доступ к тем участкам, где она должна быть полностью запрещена.
Отдельно прокуратура отметила действия бывшей чиновницы Минприроды Ирины Макановой, которая после ухода с поста продолжала выдавать решения о регулировании численности фауны и отстреле животных в нацпарках «Себежский» и «Куршская коса», заказниках «Меклетинский» и «Ремдовский». Эти документы не отозвали, что создало риски для сохранности фауны на территориях. Как рассказал «Известиям» источник в госорганах, решения об отстреле животных могли выдавать после ухода Макановой из министерства с помощью ее электронной подписи.
Также Генпрокуратура обнаружила сбои в программах восстановления видов. Например, переднеазиатского леопарда: вместо запланированных 50 особей в природу выпустили 15, при этом часть животных погибла. Были сорваны сроки выпусков, а требования безопасности игнорировали.
Помимо этого, зафиксировали и проблемы с восстановлением стерха и зубра. Питомники зубров находятся в плохом состоянии, что ставит под угрозу сохранение вида. Эти животные входят в число 17 приоритетных видов, которые в России находятся под особой защитой, а их исчезновение может привести к серьезным последствиям для всей экосистемы.
Наиболее серьезные нарушения Генпрокуратура выявила в Сочинском национальном парке и на прилегающих территориях. По оценке ведомства, руководство фактически самоустранилось от пресечения экологических правонарушений, действуя в интересах коммерческих проектов.
Незаконные сборы денег, продажи туров, строительство и вырубка леса:
В нацпарке обнаружили десятки случаев незаконной вырубки леса с ущербом на 1,3 млрд рублей. Урон экосистеме нанесло и строительство, в том числе в районах с краснокнижными растениями. По ряду эпизодов возбудили уголовные дела. В январе директор Сочинского нацпарка Сергей Шевелев ушел в отставку. Под его руководством администрация никак не боролась с вырубкой лесов.
Отдельное внимание проверяющие уделили нанесению ущерба Тисо-самшитовой роще, который составил почти 1 млрд.
Вопрос о нарушениях в работе Сочинского нацпарка прозвучал 10 декабря 2025 года и на заседании Совета по стратегическому развитию. Тогда руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о формировании на территории «серой зоны» для туристов.
Координатор программы по ООПТ проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин сообщил СМИ, что в России все еще нет единой стратегии развития заповедных территорий. По официальным данным, в стране более 12 тыс. особо охраняемых территорий общей площадью около 245 млн га. Это примерно 13% всей территории России. Эксперты считают, что управление такой системой требует новых подходов и финансирования.
По нацпроекту «Экологическое благополучие» до 2030 года на сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма планируют направить около 50 млрд рублей. Однако специалисты заявили, что без контроля и научного сопровождения эти меры могут оказаться недостаточными.
Как писали Юга.ру, для строительства курорта в Лагонаки вырубят почти 10 тыс. деревьев. Ранее власти Адыгеи обещали максимально сохранить природные места.