Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?

С 8 июня в Сочинском национальном парке повысили стоимость посещения

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 8 июня плата за посещение территории стала выше.

Так, пропуск на особо охраняемую природную территорию теперь стоит 300 рублей. Ранее его стоимость составляла 250 рублей. Оформить пропуск можно на сайте нацпарка или на контрольно-пропускных пунктах.

Кроме того, изменилась стоимость посещения экологических троп — теперь билет стоит 400 рублей. Речь идет о маршрутах:

«Каньон Псахо»;

«Змейковские водопады»;

«Дагомысские Корыта»;

«33 водопада».

Приобрести билет можно на контрольно-пропускных пунктах входных групп экологических троп.