Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?
С 8 июня в Сочинском национальном парке повысили стоимость посещения
Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 8 июня плата за посещение территории стала выше.
Так, пропуск на особо охраняемую природную территорию теперь стоит 300 рублей. Ранее его стоимость составляла 250 рублей. Оформить пропуск можно на сайте нацпарка или на контрольно-пропускных пунктах.
Кроме того, изменилась стоимость посещения экологических троп — теперь билет стоит 400 рублей. Речь идет о маршрутах:
- «Каньон Псахо»;
- «Змейковские водопады»;
- «Дагомысские Корыта»;
- «33 водопада».
Приобрести билет можно на контрольно-пропускных пунктах входных групп экологических троп.
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение:
В пресс-службе нацпарка заявили, что новые тарифы «обоснованы и социально приемлемы», поскольку составляют около 1,5% от месячного прожиточного минимума россиянина. Кроме того, парк предоставляет льготы 21 категории граждан, в том числе дошкольникам и школьникам, пенсионерам и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей.
Отметим, что предыдущее повышение стоимости посещения Сочинского национального парка произошло чуть более года назад — в апреле 2025-го.
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