Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?

Краснодарский край

Распечатать

  • Сочинский национальный парк © Скриншот фото с сайта npsochi.ru
    Сочинский национальный парк © Скриншот фото с сайта npsochi.ru

С 8 июня в Сочинском национальном парке повысили стоимость посещения

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 8 июня плата за посещение территории стала выше.

Так, пропуск на особо охраняемую природную территорию теперь стоит 300 рублей. Ранее его стоимость составляла 250 рублей. Оформить пропуск можно на сайте нацпарка или на контрольно-пропускных пунктах.

Кроме того, изменилась стоимость посещения экологических троп — теперь билет стоит 400 рублей. Речь идет о маршрутах:

  • «Каньон Псахо»;
  • «Змейковские водопады»;
  • «Дагомысские Корыта»;
  • «33 водопада».

Приобрести билет можно на контрольно-пропускных пунктах входных групп экологических троп.

В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение:

В пресс-службе нацпарка заявили, что новые тарифы «обоснованы и социально приемлемы», поскольку составляют около 1,5% от месячного прожиточного минимума россиянина. Кроме того, парк предоставляет льготы 21 категории граждан, в том числе дошкольникам и школьникам, пенсионерам и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

Отметим, что предыдущее повышение стоимости посещения Сочинского национального парка произошло чуть более года назад — в апреле 2025-го.

Как писали Юга.ру, к лету отели Сочи снизили цены на проживание. 

Деньги Курорты и туризм отдых Парки Развлечения Сочи

Новости

Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»
Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?
В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе не хватает бензина. Оперштаб заявил, что проблем с топливом нет
В Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год. Средней зарплаты хватит на тысячу литров
Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

Лента новостей

Лето под открытым небом
Сегодня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Сегодня, 13:57
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте