В Сочинском нацпарке отвергли обвинения в организации «серого» туризма

Администрация парка опровергла информацию о нарушениях при допуске туристов

25 декабря ТАСС сообщило, что в администрации Сочинского национального парка выступили с официальным опровержением данных о распространении на его территории незаконных туристических услуг. По информации агентства, ссылающегося на первого заместителя директора парка Владимира Титова, учреждение само не занимается продажей коммерческих туров. Все субъекты, ведущие туристическую деятельность в границах особо охраняемой природной зоны, действуют строго в рамках утвержденных регламентов и законодательства.

Он добавил, что претензии со стороны отдельных представителей турбизнеса зачастую обусловлены необходимостью строгого соблюдения природоохранных требований. Эти ограничения направлены на защиту наиболее ценных и уязвимых природных комплексов и сдерживают их коммерческую эксплуатацию.

Поводом для данного заявления послужила публикация «Известий». В ней говорилось, что Генеральная прокуратура проверила Сочинский нацпарк и Кавказский биозаповедник и выявила ряд проблем.

По данным ведомства, в первом сформировалась «серая зона» при допуске туристических групп. Системные нарушения законодательства привели к ущербу, превышающему 3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за жука-долгоносика погибла аллея пальм. Жители критикуют власти за бездействие.

