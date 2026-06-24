«Нехватка ощущается». Собрали мнения краснодарцев о ситуации с бензином, очередях на АЗС и лимитах на продажу топлива

Краснодарские водители рассказали, есть ли в городе дефицит топлива и очереди на заправках

Предыстория. В конце мая в Крыму ввели первые ограничения на продажу бензина, а позднее топливный кризис зафиксировали и в других регионах страны. Например, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а уже 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.

24 июня Юга.ру узнали у жителей Краснодара, как обстоят дела с наличием бензина на заправках города, а также есть ли на АЗС очереди или лимиты на продажу топлива.

Одна из автомобилисток рассказала, что хотела заправиться на «Лукойле» на улице Тургенева бензином АИ-95, однако на заправке было только топливо марки АИ-100.

«Варианта кататься по городу и искать нужное топливо не было — бензина мало. Пришлось заправиться сотым и переплатить около четырех тысяч рублей за полный бак», — отметила девушка.

Еще один собеседник Юга.ру заявил, что слышал от знакомых жалобы на отсутствие бензина на заправке PNB на улице Монтажников.

Другой краснодарец сообщил, что многие автомобилисты приезжают на АЗС заправлять канистры, и в итоге топлива не хватает для машин. Позднее он заметил, что на «Лукойле» перестали отпускать горючее в тару.

Также водитель добавил, что обычно заправляется поздно вечером или рано утром — в это время очередей на АЗС нет. Однако знакомые мужчины жаловались, что днем у заправок выстраиваются очереди из машин.

При этом другой собеседник заявил, что ни он, ни его знакомые не сталкивались с серьезными очередями на всех краснодарских АЗС. По его словам, на некоторых заправках днем действительно собирается по четыре-пять машин на одну колонку, однако такая ситуация «вполне нормальна» и встречается «даже в обычные дни».