«Нехватка ощущается». Собрали мнения краснодарцев о ситуации с бензином, очередях на АЗС и лимитах на продажу топлива
Краснодарские водители рассказали, есть ли в городе дефицит топлива и очереди на заправках
Предыстория. В конце мая в Крыму ввели первые ограничения на продажу бензина, а позднее топливный кризис зафиксировали и в других регионах страны. Например, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а уже 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.
24 июня Юга.ру узнали у жителей Краснодара, как обстоят дела с наличием бензина на заправках города, а также есть ли на АЗС очереди или лимиты на продажу топлива.
Одна из автомобилисток рассказала, что хотела заправиться на «Лукойле» на улице Тургенева бензином АИ-95, однако на заправке было только топливо марки АИ-100.
«Варианта кататься по городу и искать нужное топливо не было — бензина мало. Пришлось заправиться сотым и переплатить около четырех тысяч рублей за полный бак», — отметила девушка.
Еще один собеседник Юга.ру заявил, что слышал от знакомых жалобы на отсутствие бензина на заправке PNB на улице Монтажников.
Другой краснодарец сообщил, что многие автомобилисты приезжают на АЗС заправлять канистры, и в итоге топлива не хватает для машин. Позднее он заметил, что на «Лукойле» перестали отпускать горючее в тару.
Также водитель добавил, что обычно заправляется поздно вечером или рано утром — в это время очередей на АЗС нет. Однако знакомые мужчины жаловались, что днем у заправок выстраиваются очереди из машин.
При этом другой собеседник заявил, что ни он, ни его знакомые не сталкивались с серьезными очередями на всех краснодарских АЗС. По его словам, на некоторых заправках днем действительно собирается по четыре-пять машин на одну колонку, однако такая ситуация «вполне нормальна» и встречается «даже в обычные дни».
Также краснодарцы делятся мнением в социальных сетях. Один из водителей рассказал, что видел, как мужчины «забили» канистрами с бензином два грузовика.
«Уточнил на заправке, говорят, уже неделю так приезжают и все топливо выкупают. Куда они его девать собрались, перепродавать? Так на это же лицензия нужна», — возмутился автомобилист.
Другие водители сообщили, что на АЗС «Лукойл» установлены лимиты на продажу топлива — 30 литров в одни руки.
Также в телеграм-канале «ЧП Краснодара и края» многие жители возмущаются сложившейся ситуацией. Один из водителей рассказал, что смог заправить автомобиль только с третьей попытки:
«Ну вот, докатились. Сегодня в Краснодаре смог только на третьей АЗС заправиться — на двух других бензина не было вообще. Заправился на той, где раньше никогда не был. Надеюсь, движок не сломается».
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В телеграм-канале «Краснодар Телетайп» жители также поделились мнением. Одна из пользовательниц написала, что «нехватка бензина ощущается»:
«По Дзержинского в сторону Энки на двух заправках не было топлива. На «Роснефти» за «Красной Площадью» уже был, но не всех марок».
Еще один водитель рассказал, что на той же заправке сети «Роснефть» на улице Дзержинского не было ни одной марки бензина в наличии:
«На стеле горят все цены, якобы любой бензин в наличии. Заезжаю и... На каждом бензиновом пистолете (а их на заправке штук 20, наверное) висит пластиковая желтая бирочка с надписью: «Извините, пистолет не работает». Якобы все в порядке — бензина навалом, но вот с пистолетами проблема. Не знаю, как это назвать: то ли лицемерие, то ли цинизм, то ли обычная дурость. Нет бензина — закрой заезд на заправку и жди бензовоз, зачем людей дурить?» — возмутился краснодарец.
Кроме того, автомобилисты жалуются на высокую стоимость топлива на некоторых заправках. 24 июня телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» опубликовал фото с двух АЗС — «Атан» и «Газпромнефть», которые находятся на Ейском шоссе в 250 метрах друг от друга.
На заправке «Атан» стоимость топлива составляет от 99 до 139 рублей за литр, в то время как на «Газпромнефти» — от 65 до 74 рублей за литр.
Как писали Юга.ру, 24 июня в Адыгее ввели ограничения на продажу бензина.