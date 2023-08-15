В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один человек погиб
ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о крушении самолета Л-39 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае вечером 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, об этом информационному агентству сообщили в Минобороны РФ.
«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка», — рассказали в ведомстве.
В Министерстве обороны добавили, что самолет упал в черте аэродрома и, по предварительной информации, один член экипажа погиб.
В каком районе Кубани произошла трагедия, в министерстве не уточняют. По данным ведомства, разрушений и пострадавших на земле нет.
Aero L-39 «Albatros» — легкий учебно-боевой самолет, разработанный в Чехословакии. Воздушное судно выпускала фирма Aero Vodochody. Л-39 стал основным тренировочным самолетом для стран Организации Варшавского договора.
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