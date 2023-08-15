В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один человек погиб

Краснодарский край

Распечатать

  • Южный военный округ © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Южный военный округ © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщил о крушении самолета Л-39 в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вечером 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, об этом информационному агентству сообщили в Минобороны РФ.

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка», — рассказали в ведомстве.

В Министерстве обороны добавили, что самолет упал в черте аэродрома и, по предварительной информации, один член экипажа погиб.

В каком районе Кубани произошла трагедия, в министерстве не уточняют. По данным ведомства, разрушений и пострадавших на земле нет.

Aero L-39 «Albatros» — легкий учебно-боевой самолет, разработанный в Чехословакии. Воздушное судно выпускала фирма Aero Vodochody. Л-39 стал основным тренировочным самолетом для стран Организации Варшавского договора.

Напомним, 17 июля недалеко от Ейска в Азовское море упал штурмовик. Его пилот погиб.

Вечером 17 октября 2022 года во дворе девятиэтажного дома в Ейске упал военный самолет СУ-43. Все подробности можно найти здесь.

Авиакатастрофы Авиация Армия Министерство обороны России Происшествия

Новости

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один человек погиб
В Краснодаре пройдет концерт при свечах «Монологи души»
В краснодарском КубГУ открылась бесплатная выставка «Екатеринодар — Краснодар»
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары
В 2023 году работодатели Краснодарского края подняли зарплаты в вакансиях
В Краснодаре масштабно открыли стадион «Динамо»

Лента новостей

Сергею Галицкому исполнилось 56 лет
Вчера, 13:06
Сергею Галицкому исполнилось 56 лет
Собрали интересные факты о бизнесмене и меценате
В Краснодаре открыли стадион «Динамо», который ремонтировали 11 лет
Вчера, 16:40
В Краснодаре открыли стадион «Динамо», который ремонтировали 11 лет
Как это было
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
12 августа, 10:58
Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте»
Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты

Реклама на сайте