Глава Ейского района подтвердил, что пилот штурмовика Су-25 погиб

17 июля недалеко от Ейска в Азовское море упал штурмовик. Его пилот погиб

В 17:27 глава Ейского района Роман Бублик опубликовал в своем телеграм-канале такой пост:

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета.

Обращаюсь ко всем горожанам и отдыхающим в Ейском районе — доверяйте только официальным источникам информации».

Напомним, около 15:00 в Азовское море рядом с Ейском упал самолет Су-25. Телеграм-каналы утверждали, что пилот сломал ноги, а при падении на него упал купол парашюта и запутались стропы. Момент падения успели заснять отдыхающие.