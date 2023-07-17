Глава Ейского района подтвердил, что пилот штурмовика Су-25 погиб

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/ostorozhno_novosti
    © Скриншот телеграм-канала t.me/ostorozhno_novosti

17 июля недалеко от Ейска в Азовское море упал штурмовик. Его пилот погиб

В 17:27 глава Ейского района Роман Бублик опубликовал в своем телеграм-канале такой пост:

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета.

Обращаюсь ко всем горожанам и отдыхающим в Ейском районе — доверяйте только официальным источникам информации».

Напомним, около 15:00 в Азовское море рядом с Ейском упал самолет Су-25. Телеграм-каналы утверждали, что пилот сломал ноги, а при падении на него упал купол парашюта и запутались стропы. Момент падения успели заснять отдыхающие.

Аварии Авиация Азовское море Армия Ейский район смерть

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