В Дагестане вертолет с туристами рухнул на частный дом. Четыре человека погибли

Дагестан

  Вертолет рухнул на частный дом в Дагестане
    Вертолет рухнул на частный дом в Дагестане

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

7 ноября ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщило, что в дагестанском поселке Ачи-Су около базы отдыха «Жемчужина» рухнул вертолет Ка‑226 с туристами на борту. Крушение произошло в 14:40.

Воздушное судно направлялось из Кизляра в Избербаш. Вертолет разрушил частный дом. Сообщается, что в здании не было людей.

По предварительным данным, на борту Ка‑226 было семь туристов, четверо из них погибли. Троих пострадавших, которые смогли выбраться из загоревшегося вертолета, госпитализировали в Избербашскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

В качестве причины крушения вертолета рассматривается техническая неисправность.

