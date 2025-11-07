В Дагестане вертолет с туристами рухнул на частный дом. Четыре человека погибли
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане
7 ноября ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщило, что в дагестанском поселке Ачи-Су около базы отдыха «Жемчужина» рухнул вертолет Ка‑226 с туристами на борту. Крушение произошло в 14:40.
Воздушное судно направлялось из Кизляра в Избербаш. Вертолет разрушил частный дом. Сообщается, что в здании не было людей.
По предварительным данным, на борту Ка‑226 было семь туристов, четверо из них погибли. Троих пострадавших, которые смогли выбраться из загоревшегося вертолета, госпитализировали в Избербашскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
В качестве причины крушения вертолета рассматривается техническая неисправность.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодарском крае загорелась электричка.