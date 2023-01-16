Ростовчанин написал пост во «ВКонтакте» и получил штраф 2 млн рублей за реабилитацию нацизма

Ростовская область

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Ростове-на-Дону осудили Дмитрия Ушакова, которого признали виновным по уголовному делу за реабилитацию нацизма

Об этом пишет Donnews со ссылкой на пресс-службу Ростовского областного суда. В апреле 2022 года Ушаков создал во «ВКонтакте» группу и опубликовал в ней пост, «содержащий сведения об одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала от 01.10.1946 года».

Ещё в публикации выявили «заведомо ложные сведения» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Как именно выглядел пост, не уточняется.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и признали виновным, назначив штраф 2 млн рублей. Оспаривать решение суда Ушаков не стал.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области админа соцсетей обвинили в дискредитации армии за видео с жалобами мобилизованных.

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