В Сочи проезд в автобусах подорожает до 55–62 рублей. На каких маршрутах?

С 1 июля в Сочи вырастет стоимость проезда на некоторых маршрутах общественного транспорта

22 июня департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщил, что на курорте изменится стоимость проезда на ряде маршрутов общественного транспорта. Речь о перевозчиках, которые работают по нерегулируемому тарифу. Причина — увеличение расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти, техническое обслуживание, ремонт и обновление подвижного состава. С 1 июля стоимость проезда на маршрутах №№ 7р, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98 составит 55 рублей, с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до окончания работы — 60 рублей. На маршруте № 44 цена вырастет до 53 рублей, в утренние и вечерние часы — до 58 рублей.

На маршрутах №№ 88, 115, 130, 517, 534, 558, 560 изменится стоимость проезда в городской черте. За ее пределами цена будет определяться протяженностью тарифного участка. Со 2 июля стоимость проезда на маршрутах №№ 26, 35, 57, 87н составит 55 рублей, с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до окончания работы — 60 рублей. С 3 июля для маршрутов №№ 14 и 67 стоимость проезда составит 62 рубля. Для маршрутов №№ 75, 76, 78, 81 изменится стоимость проезда в городской черте — за ее пределами цена определяется протяжённостью тарифного участка. С 4 июля на маршрутах №№ 4, 6, 24, 92, 94 стоимость проезда составит 57 рублей, с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до окончания работы — 60 рублей. С 5 июля для маршрутов №№ 30, 37, 38, 43, 45, 46, 83 стоимость проезда составит 55 рублей, с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до окончания работы — 60 рублей. Информацию о новой стоимости проезда перевозчики разместят в салонах автобусов и маршруток. Предудущее повышение цен на проезд в общественном транспорте Сочи произошло в ноябре 2024 года.