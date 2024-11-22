В Сочи резко повысится стоимость проезда в автобусах

Стоимость проезда в Сочи составит от 48 до 58 рублей, а доехать из центра в Кудепсту можно будет за 110 рублей

Повышение стоимостb проезда связано с ростом себестоимости перевозок — подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава.

21 ноября департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщил , что в конце месяца в городе повысятся цены на проезд в маршрутках. Речь о перевозчиках, которые работают по нерегулируемому тарифу.

Днём тариф составит 50 рублей на маршрутах № 26, 35, 87н, 7р, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98. С 05:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса — 55 рублей. На маршруте № 44 — 48 и 53 рубля соответственно.

№ 75, 76, 78, 81 — днем тариф 56 рублей, с 5:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса — 58 рублей.

№ 88, 115, 517, 534, 558 — днем тариф 50 рублей, с 5:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса — 55 рублей.

№ 103, 113 — днем тариф 50 рублей, с 5:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса — 55 рублей.

На маршруте № 48 согласно тарифным участкам («4-я городская больница — МТЦ «Спутник»; «МТЦ «Спутник» — улица Дарвина» — 55 рублей, «4-я городская больница — улица Дарвина» — 110 рублей).

Сейчас проезд в сочинском автобусе стоит от 40 до 45 рублей.

Информацию о новой стоимости проезда перевозчики разместят в салонах автобусов и маршруток.

По регулируемому тарифу стоимость проезда в общественном транспорте устанавливает администрация, а по нерегулируемому — сами перевозчики.