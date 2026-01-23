ФАС оштрафует транспортные компании Краснодара за завышение цен на проезд в 2023-2025 годах

Краснодарский край



  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Антимонопольщики выявили злоупотребления на рынке общественного транспорта Краснодара

21 января ФАС по Краснодарскому краю сообщило, что завершило проверку деятельности крупнейших операторов городского общественного транспорта. В ходе расследования были выявлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс‑Юг», совокупно контролирующих больше половины рынка пассажирских перевозок в Краснодаре.

Как установили специалисты ведомства, с 2023 года по середину 2025-го указанные компании необоснованно завышали стоимость проезда для жителей и гостей города. Эти действия были квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Проезд по карману:

«Рынок пассажирских перевозок имеет социальное значение. Такие действия могут привести к ущемлению интересов жителей и гостей города Краснодара, пользующихся услугами общественного транспорта», — отметили в ведомстве.

По итогам разбирательства Краснодарское ФАС выдало всем трем перевозчикам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. Помимо этого, в отношении компаний возбуждены административные дела, которые грозят им крупными штрафами по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что ФАС расследует дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП КТТУ.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ-з городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Троллейбус ФАС

