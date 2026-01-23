ФАС оштрафует транспортные компании Краснодара за завышение цен на проезд в 2023-2025 годах

21 января ФАС по Краснодарскому краю сообщило, что завершило проверку деятельности крупнейших операторов городского общественного транспорта. В ходе расследования были выявлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс‑Юг», совокупно контролирующих больше половины рынка пассажирских перевозок в Краснодаре.

Как установили специалисты ведомства, с 2023 года по середину 2025-го указанные компании необоснованно завышали стоимость проезда для жителей и гостей города. Эти действия были квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением на рынке.